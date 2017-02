Minas de Alquife dice que dispone de los terrenos para operar

Ante las noticias recientemente publicadas sobre supuesta paralización judicial del proceso de expropiación en las Minas de Alquife, la empresa, Minas de Alquife SLU comunica que, "como ha indicado la propia Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Economía, a fecha de hoy no se ha incoado ningún expediente de expropiación sobre terrenos propiedad de la sociedad de gananciales Sánchez Ferre-Redondo, la cual se encuentra además en concurso de acreedores".

Según un comunicado de prensa, apuntan a que toda la superficie afectada por el proyecto de reapertura de las Minas de Alquife se halla legítimamente a disposición de la empresa promotora y sólo en el eventual caso de que fuese necesario ocupar otros terrenos se instará, a falta de acuerdo con sus propietarios, el correspondiente procedimiento de ocupación temporal o expropiación forzosa conforme prevé la vigente legislación. Esto incluye los terrenos pertenecientes a dos empresas luxemburguesas que mantienen con la mencionada sociedad de gananciales un litigio sobre su dominio, correspondiendo en cualquier caso el justiprecio a la parte que resulte legítima propietaria según resolución que habrá de dictar el órgano judicial competente, sin que actualmente se tenga constancia de la existencia de ninguna demanda dirigida a tal fin. Estas circunstancias no impiden que Minas de Alquife S.L.U. pueda instar en el futuro los expedientes de expropiación. Aclaran que no existe vinculación societaria entre Minas de Alquife S.L.U. o su matriz holandesa Minas de Alquife Holding B.V. y las firmas luxemburguesas propietarias de los terrenos, que Minas de Alquife S.L.U. no tiene ninguna relación contractual con la sociedad de gananciales Sánchez Ferre-Redondo por lo que no le adeuda ninguna cantidad y que Hispaimmo ha satisfecho íntegramente el precio estipulado por la compra de sus terrenos por importe de 14 millones.