"2017 está siendo muy ilusionante y lleno de nuevos proyectos para la compañía"

Silvia Fernández, responsable del área comercial de Fomento del Sureste, empresa promotora referente en el sector de la construcción en la provincia de Almería, desgrana cómo en 2017 acaban de entregar la última fase de sus casas con parcela en Aguadulce Sur, están a punto de entregar la primera fase de Cármenes Costa, en Las Salinas de Roquetas de Mar, y habla de los nuevos proyectos en los que ya están inmersos.

-Acabáis de entregar la última fase de vuestras casas con parcela en Aguadulce Sur y ya estáis terminando el mismo tipo de casas con parcela en la zona de las Salinas en Roquetas de Mar.

Tenemos en venta casas unifamiliares, que es, en estos momentos, el sello de nuestra empresa"Entregaremos antes de que acabe el año las primeras viviendas de la Avenida Mediterráneo"

-Para los que conformamos Fomento del Sureste hay dos momentos importantes en nuestro día a día; el primero cuando vendemos la casa y, sobre todo, cuando llega el momento de entregarla a nuestros clientes. Para ellos, lo vemos, es un momento de gran ilusión y para nosotros un orgullo y el cumplimiento de la gran responsabilidad que cogimos cuando compraron. Cuando observas su cara de satisfacción, ves que nuestro esfuerzo y el suyo, han merecido la pena.

-¿En qué estáis trabajando actualmente y cuáles serán vuestros próximos proyectos?

-Bueno, la verdad es que no paramos, no son grandes promociones, pero de nuevo tenemos en venta varias, todas de casas unifamiliares, que es, en estos momentos, el sello de nuestra empresa. Una en la zona de la Avenida del Mediterráneo, entre el Centro Comercial Mediterráneo y el próximo Centro Comercial Torrecárdenas, tenemos Cármenes del Mediterráneo con una primera fase que se entrega antes de finales de año, y ya estamos trabajando en una segunda fase. Son casas de tres y cuatro dormitorios en las Calles Osa Mayor y Osa Menor. Están en una de las mejores zonas de la ciudad, rodeadas de amplias zonas verdes, con todos los servicios y muy bien comunicadas. Son casas de más de 215 metros cuadrados, con salones de 30 metros, un gran semisótano con garajes de más de 60 metros, amplias terrazas, solárium, etc. También estamos a puntos de iniciar las obras de otra promoción de casas unifamiliares, Cármenes Universidad, con tres dormitorios con una impresionante parcela, desde 160 hasta 220 metros cuadrados, para jardín y piscina. Finalmente estamos trabajando también en la segunda fase de Cármenes Costa en Las Salinas de Roquetas de Mar con el mismo concepto que la primera fase, con gran parcela para jardín y piscina, que tan buena aceptación ha tenido por parte de nuestros clientes.

-Para todo aquel interesado en alguna de vuestras casas, ¿dónde puede informarse?

-Todo aquel que quiera más información puede consultar nuestra página web, www.fomentodelsureste.com, ir a nuestras oficinas, donde siempre, Calle Valero Rivera, número 8, llamar al 950241077 y 609900096 o bien ir directamente a la Promoción donde le atenderán gustosamente y podrá ver el piso piloto: Cármenes del Mediterráneo, Calle Osa Mayor, 87, frente a banderas rojas; Cármenes Universidad, en nuestra caseta de información en la Calle Paratas; Cármenes Costa II, en nuestra caseta de información en Calle Dinamarca, Las Salinas en Roquetas de Mar.