Todo perfilado para que Minas de Alquife opere tras el verano

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, anunciaba ayer que antes de agosto estará culminada toda la tramitación necesaria para la reapertura de las Minas de Alquife, de modo que la empresa promotora del proyecto pueda iniciar los trabajos encaminados al inicio de la actividad. Sánchez Maldonado señalaba que actualmente está pendiente de resolverse el recurso interpuesto por la empresa en relación al aval para la adecuación medioambiental de la mina, si bien fijaba el 7 de agosto como "plazo máximo" para que esté terminada toda la tramitación.

El consejero garantizaba, además, que el conflicto generado en torno a la propiedad de una parte de los terrenos, que ha sido objeto de una demanda por parte de un matrimonio en un Juzgado de Almería, "no va a incidir en el correcto desarrollo de la reapertura" del conjunto minero. De hecho, apuntaba que para la Dirección General de Minas "no hay ningún caso" porque "no ha habido ningún expediente de expropiación abierto por la Consejería" y, además, "no se puede expropiar algo cuya propiedad es de las Minas de Alquife".

Por ello, una vez se resuelva el citado recurso, "no habrá inconveniente para que se empiecen los trabajos tal y como plantee la empresa" para la reapertura de la explotación de las Minas de Alquife, que tras 20 años clausurada supondrá para Andalucía y Granada recuperar el que fue uno de los yacimientos de hierro más importantes de Europa con una producción prevista de cuatro millones de toneladas de mineral al año.

En cuanto la empresa Minas de Alquife comience a explotar las minas en el Marquesado del Zenete en Granada, la provincia almeriense tendrá un papel principal en la salida del mineral. Si bien el proyecto contempla una carga de 4 millones de toneladas anuales, inicialmente esta cantidad será mucho inferior, e irá aumentando poco a poco, "la extracción será paulatina, ya que se requerirá de trabajos previos, no obstante la mina lleva 20 años sin actividad", detallan desde la compañía.

El hierro se exportará a través de los puertos de Carboneras y Almería, instalaciones que los nuevos responsables de la empresa visitaban a finales del pasado mes de octubre. En principio el mineral se transportará en camión hasta el puerto carbonero y, posteriormente, al de Almería a través de un sistema de tubos de cara a que el mineral no tenga contacto con el exterior y evitar así cualquier tipo de problemática con el entorno.