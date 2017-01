"La recuperación está llegando, pero en condiciones de precariedad"

-¿cuál es la situación actual de CSIF Almería?

-Sentimos que somos la única alternativa sindical. Desde la transparencia, honradez, profesionalidad e independencia hemos conseguido generar la confianza necesaria en la sociedad laboral y civil que nos visualiza como un sindicato diferente y distinto, no de clase, sino otra clase de sindicato.

-¿Ha pasado factura al empleado público este año sin Gobierno?

-Los empleados públicos ya fueron perjudicados con la excusa de la crisis antes de tener un gobierno en funciones. Hemos seguido perjudicados con el gobierno en funciones aunque los más perjudicados, probablemente, han sido los ciudadanos que han visto ralentizados los servicios públicos en cuanto a la toma de decisiones importantes; políticas de inversiones, etc. Si acaso, y por señalar alguna mejora, es que hemos dejado de ser el centro de atención como colectivo estigmatizado por haber sido ocupado este centro por las disputas políticas.

-¿Qué papel ha jugado CSIF en apoyo al funcionariado en este último ejercicio?

-CSIF ha jugado un papel fundamental para el funcionariado en los últimos ejercicios, no solo en el último. En el comienzo de la crisis los primero que hicieron muchos de los responsables políticos fue una campaña de estigmatización de los empleados públicos para así justificar ante la opinión pública los recortes que iban a sufrir, no solo los empleados públicos, sino los servicios públicos. Desde el primer momento ahí estaba CSIF para defender los derechos de los Empleados Públicos y de los servicios públicos. Se hicieron movilizaciones de todo tipo y campañas especificas para contrarrestar la mala imagen que se intentaba dar del funcionariado. Campañas que aún mantenemos. Concretamente en Almería, este año hemos seguido con la segunda edición del concurso de dibujo "Empleados públicos, héroes para todos", cuyo principal objetivo es llegar desde las escuelas, desde nuestros pequeños, a visualizar a los empleados públicos, como lo que son, los verdaderos artífices de la sociedad del bienestar.

-El funcionario ha recuperado algunas pagas recortadas por la crisis, ¿está en mejor situación que hace cuatro años?

-Los recortes y los sacrificios que tuvo que hacer o a los que fue sometido el empleado público fueron tantos, que costará todavía algún tiempo ponernos al día en lo que nos quitaron. Además hay un problema añadido y es que los recortes fueron por Decreto, sin negociación y para todos en general. Las pocas y contadas devoluciones que está habiendo están costando mucho negociarlas y no son generalizadas ya que cada administración, en función de sus posibilidades, puede o no devolverlas. Esto está provocando agravios entre los empleados públicos. Por lo que todavía estamos sufriendo los efectos de la crisis con el añadido de la falta de sensibilidad política con los empleados públicos, por mucho que digan lo contrario.

-¿Puede decirse que se han acabado los recortes y vuelve a recuperarse la bolsa de trabajo y la normalidad?

-Creo que se está empezando a vislumbrar cierta normalidad. Como he dicho antes han sido tantos los recortes que han sufrido la sociedad en general que costará mucho tiempo y esfuerzo recuperar los derechos perdidos. En esa tarea está CSIF. No solo en la recuperación de los Servicios Públicos sino del sector privado que ha visto y sufrido una reforma laboral que ha permitido que con el sueldo de un trabajador se puedan contratar dos. O sea, la recuperación está llegando pero en condiciones de precariedad y poca calidad en el empleo. En CSIF pensamos que no debemos conformarnos con esta situación, sino que debemos luchar por conseguir la verdadera normalidad de antes de la crisis.

-¿Qué sectores son los que se encuentran actualmente en peor situación en Almería y por qué?

-Laboralmente hablando, en la administración pública en general se podría decir que es medio soportable, por aquello de la cierta estabilidad laboral, aunque todavía hay muchas carencias de efectivos en todos los sectores, quizás sean mas apreciables, por el tipo de servicio que prestan, la sanidad y la educación. En el sector privado sí se nota mucho la precariedad y temporalidad. Cuando la temporalidad está entorno al 94% no se puede hablar para nada de mejora y luego además se da alguna paradoja que cuesta entender: algunas empresas plantean seguir con la congelación salarial o ridículas subidas, mientras de otro lado se enorgullecen de crecer y aumentar beneficios. No son conscientes de lo importante de tener unos trabajadores motivados sabedores de que forman parte del reparto del beneficio, no solo del reparto de las pérdidas.

-Desde el sindicato en Almería, ¿hay alguna planificación ya para acciones en 2017?

-Nuestra fiesta infantil de Reyes, el acto lúdico reivindicativo del 1º de mayo, nuestra caseta de feria y la programación de actos contra la violencia de genero son los actos fijos anuales. A partir de ahí estaremos en todos los actos conmemorativos importantes, movilizaciones y reivindicaciones que procedan. En CSIF mantenemos la planificación mejorada del año anterior, sin grandes cambios en la sistemática general, introduciendo las necesarias mejoras que nos acerquen a los afiliados y a la sociedad civil desde nuestra responsabilidad social. Como no existen baritas mágicas nuestro compromiso es de trabajo. Centraremos un porcentaje de esfuerzos en nuestro mejor activo, los afiliados, ellos nos proporcionan nuestros mayores valores: Profesionalidad e Independencia.

-¿Cuál es la representatividad de CSIF en esta provincia?

-CSIF Almería, -a pesar de las muchísimas dificultades- somos de las pocas provincias que hemos superado el "mítico" 10% de representatividad general, con un 10,38%. Somos los más representativos en la administración pública almeriense con una media superior al 25%, destacando AGE con el 43,48%, Universidad y Admón Local que superan el 35%. Estos datos nos han permitido cerrar la pasada campaña de elecciones con un excelente avance a nivel nacional, autonómico y provincial, reforzando nuestra consolidación en las administraciones públicas.

-Hace un año que accedió a la presidencia y entre sus objetivos estaba dar un fuerte impulso en la empresa privada, ¿en qué situación se encuentra el sindicato en este ámbito en la provincia?

-Siendo consciente de que en el sector de privada todavía queda mucho por hacer, en Almería, podemos estar bastante satisfechos con la evolución que hemos experimentado en el mismo. Gracias al gran trabajo realizado por los compañeros que llevan el sector, al esfuerzo y la suma de trabajo colectivo de toda la Unión Provincial se están consiguiendo unos excelentes resultados en representación y afiliación. La superación de la difícil meta del 10% general, es un claro indicador de que estamos en el buen camino.