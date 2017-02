Con todos vosotros… el Ferrari más potente

Los estándares de marca de Ferrari hace mucho que dejaron de ser un secreto. La firma italiana ha apostado siempre por deportivos de altas prestaciones que a la vez transmitan el carácter elegante y exclusivo que supone conducir un automóvil con el Cavallino rampante sobre el capó.

Los modelos que más se han adaptado a esta filosofía siempre han sido las berlinettas, automóviles con grandes prestaciones que no sacrifican el confort del conductor tanto en carretera convencional como sobre el asfalto del circuito. Y es aquí donde Ferrari ha sabido encajar el 812 Superfast, un coche que no solo llama la atención por su imponente presencia, si no por las sensaciones que transmite al volante.

Para hablar de este nuevo modelo, hay que destacar dos elementos fundamentales. La cuestión mecánica y la cuestión estética son las principales protagonistas, y ambas combinan con una precisión milimétrica.

Para comenzar hablando del motor, llama la atención que se trate de un bloque de 6,5 litros y 12 cilindros en V que produce unos más que atractivos 800 caballos. Este tipo de motor, uno de los signos de identidad de Ferrari, comenzó a incorporarse en 1947, y más de 70 años después sigue siendo el recurso preferido por la marca.

Para alcanzar estas prestaciones, los ingenieros han tenido que incorporar también unos conductos de aspiración de geometría variable derivados de la Fórmula 1, que permiten al coche acelerar de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos, siendo el modelo de producción más potente que ha salido de la fábrica de Maranello (el La Ferrari no se podía considerar como un coche de producción).

Además, los nuevos sistemas de control de última generación, como la dirección asistida eléctrica, garantizan que la conducción de este coche sea una experiencia única. Por último, la caja de cambios de doble embrague ha logrado reducir los tiempos tanto al subir como al bajar las marchas, lo que se traduce en una mejor respuesta del acelerador.

Más allá del motor, el segundo elemento más llamativo del 812 Superfast es su diseño. Si en anteriores modelos de la marca de tipo berlinetta se apreciaba como su aspecto era algo más moderado, en este caso los diseñadores parecen haber echado el resto.

Desde el primer vistazo, el aspecto exterior del coche ya augura que nos encontramos ante un vehículo excepcional, pero es al fijar la vista en los detalles cuando nos percatamos de que el diseño verdaderamente ha sabido estar a la altura de las prestaciones.

La línea lateral del coche indica claramente que se trata de un fastback, con unas formas en la parte trasera que recuerdan a modelos de los años 60. Los pasos de rueda, con una presencia muy musculosa, son los encargados de dotar al coche de su aspecto dinámico y agresivo.

En la parte frontal, las ópticas full-LED aparecen integradas en las tomas de aire del capó, un detalle atractivo que mejora la estética y que disimula la cavidad para la rueda de repuesto.

La trasera del 812 Superfast monta cuatro faros redondos rescatados de la tradición de Ferrari, mientras que un discreto spoiler aumenta la carga aerodinámica con la ayuda de formas precisas que el coche incorpora a lo largo de toda la carrocería.

Todo el conjunto exterior del coche aparece pintado con el tono Rosso Setenta anni, creado específicamente para conmemorar los 70 años de historia de la marca.

Finalmente, el interior del coche juega un papel muy importante a la hora de mantener el espíritu deportivo del 812 Superfast pero sin sacrificar el confort de los ocupantes.

Por ello, todos los elementos del habitáculo han sido cuidadosamente diseñados para conseguir este efecto, gracias a un salpicadero horizontal que se combina con sistemas de infoentretenimiento de última generación y con asientos de ergonomía mejorada.

El Ferrari 812 Superfast llegará a Ginebra como uno de los grandes protagonistas del Salón. No solo por tratarse de un modelo sin precedentes para la firma de Maranello, sino también porque se postula como un firme candidato a entrar en el Salón de la Fama del Cavallino.