Brian de Palma abandona Almería y se lleva el rodaje de 'Domino' a Dinamarca

"Almería es una ciudad maravillosa, con una excelente arquitectura y con muy buenas localizaciones. El equipo de rodaje ha tenido una experiencia increíble". Con estas palabras recibía el reconocido director estadounidense Brian de Palma de manos de la concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, y del concejal de Fomento, Comercio y Playas, Carlos Sánchez, una reproducción en miniatura de la estrella que próximamente lucirá en el Paseo de la Fama de Almería, junto al Teatro Cervantes.

El cineasta ha cambiado totalmente los planes de rodaje de su película. En principio se habló de casi tres semanas de rodaje en tierras almerienses, concretamente la capital y Adra. Solo ha rodado en la Plaza de Toros y en el puerto de la capital. Ha estado justo una semana en Almería y ayer Brian de Palma cogió un avión y se marchó de Almería.

Aunque anunciaba el pasado sábado al mediodía, cuando recibió la replica de la Estrella que probablemente a finales de agosto regrese para rodar algunas secuencias, lo cierto es que algo ha ocurrido para que todos los planes de rodaje hayan cambiado de la noche a la mañana.

La clave de este cambio podría estar en ciertas desavenencias entre las distintas productoras de la película. En este sentido, ayer se comentaba el cambio tan radical que ha dado el rodaje de Domino. Nadie se explica lo ocurrido, aunque todo podría estar en un tema económico y la falta de acuerdo entre productoras.

De Palma subrayó que "la comida en Almería es excelente y el trato con la ciudad es muy agradable". "La elección de las localizaciones ha sido un éxito gracias al apoyo de los ciudadanos, que nos han facilitado el rodaje", indicaba agradecido el cineasta, sin duda, una de las leyendas de Hollywood.

De Palma no sólo elogiaba nuestra ciudad, sino que reconocía que la provincia no era una desconocida para él. A la pregunta de si conocía Almería como tierra de cine, su respuesta fue un rotundo "Yes". "Habíamos estudiado varias localizaciones y la elección final fue Almería", explicaba.

Brian de Palma dejó ayer la provincia para volar a Copenhague (Dinamarca), donde continuará el rodaje, como horas antes lo había hecho hacia Londres el protagonista del film, Nikolaj Coster-Waldau, pero a finales del mes de agosto, probablemente coincidiendo con la Feria, regresarán para rodar las escenas restantes. Será entonces cuando se entregue la estrella al actor danés, conocido en España fundamentalmente por su interpretación de Jaime Lannister en Juegos de Tronos.

La concejala de Promoción de la Ciudad agradecía las palabras del prestigioso director hacia Almería y sus elogios al trato recibido por los almerienses y destacaba la importancia de que directores de talla internacional como el realizador de Nueva Jersey rueden en nuestra provincia. "Es un honor que directores de su prestigio y experiencia rueden en nuestra tierra porque suponen un magnífico escaparate que refuerza nuestra imagen como tierra de cine", aseveraba Carolina Lafita. De momento, Almería se queda a la espera del mes de agosto para saber si realmente Brian de Palma regresa.