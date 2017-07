La banda Calle 54 reúne a cientos de personas en la Urba de Roquetas

Cientos de personas asistieron el pasado domingo al concierto que ofreció el grupo Calle 54 en la Urbanización de Roquetas de Mar. Calle 54 es un grupo de pop-rock centrado en la música de los 80-90, tanto a nivel nacional como internacional. Músicos consolidados y polivalentes que en sus años de trayectoria han ido demostrando su valía en cada campo en el que se han tenido que desenvolver.

Calle 54 no dejó indiferente a nadie por su calidad y extensa variedad musical, desde Manolo García a Michael Jackson. Calle 54 lo forman Ana Alcázar, teclados; Pepe Amorós, batería, María Mercedes Sánchez Urrutia, cantante y Francisco Fernández, bajo. Durante su actuación interpretaron canciones como Still got the blues de Gary Moore Simple the best de Tina Turner y Hot stuff de Donna Summer. Y también temas de La Guardia, Los Secretos y Hombres G.