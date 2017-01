Furia Trinidad ofrece mañana un concierto en la sala MadChester

Furia Trinidad presenta su último disco She and the Sunshine mañana en un concierto que ofrecerá en la sala MadChester de la capital. La apertura de puertas será a las 23 horas. Las entradas cuestan 8 euros en venta anticipada y 10 euros en taquilla.

Con su primer disco, ListentoPhenomenal Western Rock Combo (2014), Furia Trinidad consiguió que el diario francés Libération les considerara una banda clave y responsable, junto con Hinds, de la actual eclosión del rock en España.

Un gran hito para una banda que acababa de nacer hacía menos de un año. Desde entonces, el grupo liderado por Goli SuperSummer y Nur Wong, con Daniel Escortell al bajo y Alberto Moreno a la batería, no ha hecho más que consolidar su presencia en la escena musical de nuestro país.

Ahora le llega el turno a su nuevo trabajo, She and the Sunshine grabado en los estudios de Paco Loco en coproducción con los miembros de la banda Goli SuperSummer y Nur Wong, en el que grabaron diez canciones en las que han contado con la colaboración estelar de Martin Wenk (Calexico). Dada la satisfactoria experiencia del disco anterior y el impulso de su última gira, vuelven a autoproducirse.

Este disco cargado de un sonido fronterizo que unido al surf, al rock y al psicobilly consiguen una intensidad y tensión que son seña de identidad de este "She and The Sunshine" y de la que hacen gala en sus directos.

Durante estos dos últimos años, Furia Trinidad ha estado en la carretera. Más de 140 conciertos nacionales e internacionales, giras en las Islas Reunión y Francia, presencia en festivales como Primavera Sound y colaboraciones con artistas internacionales como Amy Lavere y Will Sexton.