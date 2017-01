Juanma Linde derrocha ritmo y calidad en la presentación de su disco en el Apolo

Una noche llena de sensaciones es lo que ofreció Juanma Linde en la presentación oficial de su segundo trabajo discográfico First Steps. El Teatro Apolo se llenó el jueves para disfrutar de la excelente puesta en escena que el saxofonista y compositor almeriense había preparado junto a un elenco de nueve músicos y algunas colaboraciones que se fueron incorporando a lo largo de la velada.

Una cita con el rock, el soul, el smooth jazz y, en definitiva, con una constante sucesión de ejercicios rítmicos y virtuosos en una de las primeras citas de la programación del 'Invierno Cultural' del Ayuntamiento de Almería.

Linde hizo disfrutar al público que llenó el Apolo con un concierto emocionante y sincero

José Luis Miralles (guitarra), Luis Sánchez (teclados), Miguel Villafranca (bajo), Domi Navarro (batería), Paco Torres (percusión), Macarena García (voz), José Carlos Hernández (trompeta), José Diego Sarabia (trombón) y posteriormente con Cristóbal Soria a las teclas y Javi 'Vecino' al bajo como colaboradores, Juanma Linde se vio arropado por una más que solvente 'big band' que dio el empaque y desarrollo justo para sus momentos solistas y también llenos de 'riffs and licks'. "Os invito a disfrutar de una noche de música, aunque os voy a ser sinceros, el primero que va a disfrutar aquí soy yo, con esta pedazo de banda que tengo detrás". Así daba la bienvenida Juanma Linde a los asistentes tras una cálida entrada con Amanecer en Stone Town y Funk Yourself, las dos primeras piezas, ambas extraídas de First Steps. "Cuando se compone una letra es fácil llevar a las palabras las emociones que uno quiere transmitir, lo que intento es expresar con mi música esas sensaciones", explicó el saxofonista poco antes de ofrecer las bellas Fresco y Piel de Nube, compuesta al calor del nacimiento de sus sobrinos.

Coma y Aparte reflejó su progresiva inclusión en el mundo del smooth jazz, lo que le valió participar en uno de los principales festivales del género en Mallorca, y a continuación Momento Ahora fue el primer guiño a su debut de mismo título. Tras Mientras Dormías, que intenta refleja la imprevisible llegada de las musas, el cordobés Cristóbal Soria saldría a escena para acompañar en el teclado a Juanma en Pasaba por aquí, "nacida como una improvisación", para posteriormente interpretar la su composición instrumental Nazaret, dedicada a su hija.

Think about your love, con Macarena García brillando en la interpretación vocal y la colaboración de Javi 'Vecino' al bajo en la compleja Walking on AL acercaron el final del concierto hasta culminar en una larga improvisación para presentar a la banda, la pieza Moraleja.