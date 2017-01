Sergio Tudela presenta su disco 'Un jardín de retales' el 28 de enero en el Teatro Apolo

El cantante almeriense Sergio Tudela presentará su nuevo disco Un jardín de Retales el próximo 28 de enero en el Teatro Apolo. Un Jardín de Retales ha sido gestado bajo la producción y ejecución técnica de Pachi García, consagrado productor con bastante peso a nivel nacional e internacional cuya trayectoria en la industria musical le ha supuesto 2 nominaciones a los Premios Goya por diversos trabajos en bandas sonoras.

Un Jardín de Retales, cuenta con 10 temas, nueve propios y uno compuesto por su productor musical, Pachi García, y que hacen imaginar un recorrido por el pop nacional e internacional, un álbum sensible, meditado y vitalista.

Influencias de artistas como The Killers, Coldplay, Muse, Maroon5, The Jackson Five entre otros se concentran en este disco. Cuenta con la colaboración de reconocidos músicos y amigos que han hecho evolucionar cada una de sus composiciones. El teclista y músico de estudio Fernando Galindo, acordeonista y teclista Ramón Amat, bajista Luis Gómez, guitarrista José Beltrán y el prestigioso baterista Miguel Lamas.

Sergio Tudela Sánchez comienza sus estudios de solfeo y clarinete a la edad de 8 años en el Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia de Linares, obteniendo las máximas calificaciones y empezando a tocar en formaciones musicales como la Agrupación Musical de Linares. Con 16 años colabora en la grabación de un disco para el productor Santi Villar.