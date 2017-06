El casting para elegir la figuración de 'Domino' levanta poca expectación

Quizás fue la hora de la convocatoria, concretamente las cuatro de la tarde, o quizás sea que habrá varias jornadas de casting hasta el sábado. El caso es que ayer el casting para elegir la figuración de la película Domino que rodará en julio en Almería el cineasta Brian de Palma levantó poca expectación.

A las cuatro de la tarde había unas 50 personas a la entrada del Estadio de los Juegos Mediterráneos . Uno de los primeros en entrar fue Ángel José, un joven que ha trabajado en varias películas. "Nos han pedido nuestros datos, el número de cuenta bancaria y de la Seguridad Social y nos han hecho una fotografía. Nos han comentando que ya nos llamarán", dijo.

Otro de los históricos de los rodajes es Pepín, que no se pierde ningún casting. "He estado un poco delicado y en los últimos no he podido presentarme, pero ya estoy aquí de nuevo con ilusión y con ganas de trabajar en esta película de Brian de Palma".

El operativo contó con un dispositivo de seguridad especial compuesto por agentes de Policía Local y Nacional, miembros de Protección Civil, ambulancia, seguridad privada y técnicos municipales, coordinado todo ello por el Ayuntamiento de Almería y la productora 'Suroeste Films', que garantizaron la normalidad del proceso, que continuará hasta el sábado 24 de junio, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. La entrada al Estadio es por la calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, en su confluencia con la calle Árbol del Caucho (a la altura de la rotonda con la estrella de los Juegos).

En concreto, la productora demanda hombres y mujeres de aspecto árabe, etnia negra, aspecto extranjero, nacionales, de 35 años en adelante, así como músicos de banda con instrumentos. Con el fin de evitar esperas innecesarias, en cada sesión de mañana o tarde se restringirá la entrada a un máximo de 300 aspirantes que se seleccionarán previamente a la entrada. Y es imprescindible también número de seguridad social.

El rodaje, un thriller que protagonizarán Christina Hendricks y Nikolaj Coster-Waldau, ya ha comenzado en Ámberes (Bélgica) y continuará la Plaza de Toros, el Aeropuerto, y el Puerto de Almería y luego en Adra.