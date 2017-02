Abandonar no es una opción

Hace un par de semanas, mientras revisaba mi típica página de clasificaciones de las categorías base nacionales y autonómicas, que suelo publicar los martes, algo llamó la atención de Paco Gregorio, compañero y jefe de esta sección. "Luque... ¿Está bien la clasificación de Primera Andaluza cadete? Es que aparece el Oriente con cero puntos", me dijo. Me sorprendió, la verdad, y tuve que mirar en la web de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) para compararla con la oficial y ver si me había equivocado. Pero no. Estaba bien. Llevaba toda la temporada metiendo esos datos y había pasado por alto que un equipo almeriense, después de disputarse 21 jornadas, no sumaba ningún punto todavía en su casillero. Ya teníamos un reportaje a la vista. Gracias a mi amigo y colega periodista Nico García, vinculado al club oriental, me hice con el número de teléfono de Enrique Manzano, entrenador del cadete del Oriente, que me atendió de una forma muy agradable y aceptó que fuésemos a hacerles una fotos durante un entrenamiento. Allí estuvo Rafa González con su cámara, inmortalizando a un grupo de chavales que dos días después sufrieron su derrota número 22 en el mismo número de jornadas. Enrique me reconoció que los chavales, al ver aparecer en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles a nuestro fotógrafo la noche del pasado viernes, no pudieron evitar hacerse preguntas del tipo: "¿Por qué van a hacernos un reportaje si vamos fatal?". Pues miren, no creo que exista mayor mérito que el levantarse y seguir caminando después de cada tropiezo. Algo que no es nada fácil para jugadores de 14 años. Quizás no sea un laureado equipo, pero sin duda es un ejemplo de perseverancia, de aguante, porque muchos otros ya habrían arrojado la toalla, pero estos críos no. Quedan ocho jornadas y van a luchar por lograr algún punto. Lo logren o no, pueden acabar el curso con la cabeza alta por no haber abandonado.