Celebrado el sorteo de la Champions el pasado viernes, la fortuna al parecer, siempre de antemano, ha repartido suerte de manera diferente. Como pasa en el mundo real cuando uno gana, muchos pierden; cuando alguien llega, los demás han quedado en el camino. Folclore futbolístico y carne de periodismo deportivo, las cábalas previas traen consigo todo tipo de suspicacias. Si nos toca un rival de los considerados fáciles, el sorteo no está viciado. Pero si por el contrario nos toca uno de los cocos del bombo, las bolas están frías o calientes para que una mano malintencionada nos arroje a las fauces de los leones. Desde esa perspectiva quizá la competición favorezca al Atlético de Madrid ha quien le ha tocado el Leicester, esa deseada cenicienta azul que dejó fuera al Sevilla de Sampaoli. Llámalo suerte, pero unos siguen y otros no. Quienes dieron la sorpresa el año pasado en la Premier Ligue, ya están entre los ocho mejores de Europa, y en el fútbol, casualidades las justas. Y aunque esperemos que el equipo de Simeone no tenga mayores complicaciones para pasar, como dicen en mi barrio, los partidos hay que jugarlos. Real Madrid y Bayer de Munich, vuelven a cruzarse. El profesor Carlo Ancelotti y examinará a su pupilo Zinedine Zidane, un encuentro que tranquilamente podría verse en una final de liga europea. Lo mismo para el Barcelona de Luis Enrique que reeditará duelo con la Juventus de Turín, después de aquella final en el olímpico de Berlín que dio al Barça su quinto trofeo continental. Dani Alves será uno de los que podrá contar a sus nietos qué se siente de los dos lados del mostrador. El mejor lateral derecho de la historia blaugrana, el socio ideal en la banda de Leonel Messi, ahora defiende los colores de la Vecchia Signora. Ni calientes ni frías, las bolas han salido y le toca a quien le toca. La suerte a veces es aliada de las escuadras, pero como dice el tópico, para salir campeón, hay que ganarles a todos.