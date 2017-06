Aunque llevamos ya sus buenas semanas cociéndonos por las calles y con los ventiladores a pleno rendimiento, realmente el verano acaba de comenzar. Así que échense a temblar, porque dicen, como cada año, que éste va a ser el verano más largo y caluroso de los últimos cincuenta años desde que hay registros. Así que no seré yo el que se alegre de la llegada de la época estival, a la que poca gracia le veo, salvo por el hecho de coger vacaciones y por el helado. Porque lo de ir a la playa, mientras pueda estar a la sombra con el aire acondicionado a tope, no me ha convencido nunca. No entiendo cómo millones de personas alrededor del mundo consideran el placer de los placeres el apoltronarse en un sitio donde te asas de calor, sudas, te manchas con la arena y viene un listo a la primera de cambio a ponerse a veinte centímetros de tu toalla con toda su familia. Espacio vital, señores, se llama respetar el espacio vital. Gracias.

Así que no, no soy muy aficionado al verano, pero ya he dicho que no todo es malo. Durante estos meses no se disputa la Liga, así que no hay que estar pendiente de si hay partido un lunes, o de vuelta de la Copa del Rey que acabará en penáltiles o aquel que aplazaron por el viento y que terminarán clavando un miércoles cualquiera. Y aunque de pronto me entero de que se está jugando algo llamado Copa Confederaciones, este verano será de los tranquilos. Porque este año no hay ni Eurocopa, ni Mundial, ni Juegos Olímpicos, ni Paralímpicos, ni gaitas.

Así que nos quedan unas cuantas semanas de apagón informativo deportivo, que es quizás de lo que más me entretiene, porque es cuando empiezan las quinielas del mercado de fichajes, de si el Madrid tiene atado a éste, o de si el Barcelona se mete en la puja por este otro. Aunque, sinceremante, yo tengo muchas ganas de ver cómo avanza el caso Cristiano, que ése sí que va a tener un verano de lo más calentito.