Un buen día los clubes grandes decidieron crear sus propios canales de información, idea que con el paso del tiempo se ha demostrado un fiasco absoluto, pero los mantienen abiertos para poder difundir la vida y milagros de la entidad desde una perspectiva totalmente sesgada, ya que la loa propia bordea lo dantesco. Por efecto de imitación, los conjuntos más pequeños han ido abriendo igualmente sus propios canales.

La UD Almería dispone de web propia, cuentas en twitter, facebook, instagram y sportacam, además de una radio oficial, que emite por internet y a través del dial facilitado por la Diputación. En el departamento de comunicación trabajan profesionales cualificados que intentan facilitar la labor de los periodistas a la vez que le hacen llegar a los aficionados toda la actualidad del equipo desde su particular punto de vista, donde, como pueden intuir, no se ejerce la crítica.

El presidente no hace nada mal, los futbolistas son buenísimos y el entrenador nunca se equivoca. Me parece perfecto porque quien conecta con esa emisora ya sabe a lo que se expone, no engañan a nadie. Lo que no es admisible es que se dediquen a camuflar la realidad y aprovechen los micrófonos y el altavoz que le proporciona un ente público para intentar desmentir o desacreditar las informaciones de compañeros de profesión en un gesto tan mísero como mediocre.

Si mis ojos que presencian a diario los entrenamientos del equipo ven que no existe la intensidad necesaria, mi función como periodista es contarlo a nuestros lectores y no hacer seguidismo ni proselitismo barato, tampoco ejercer de palmero, que de esos ya está el patio lleno. Si a mis oídos llega información de primera mano desde el vestuario mi misión es transmitirla a los lectores, para que estén al día de lo que se cuece. Yo estudié periodismo e intento ejercerlo; otros se dedican a la propaganda.