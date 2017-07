Carril de peatones

Verano es tiempo de bicicletas. Pocos espectáculos deportivos llegan a la altura del Tour (grandiosa la etapa de anteayer con siete puertos puntuables, tres de ellos, de especial categoría) o de La Vuelta, lo que provoca un mayor interés por dos ruedas. En el Twitter de la Guardia Civil se puede leer '¿disfrutas con tu bici? Ok, pero no olvides que las señales son para ti. Respeta al peatón. La calle no es el Tour, ni tú eres Froome'. El ingenioso mensaje da para el debate. Quitando los mensajes de aquellos que utilizan internet como escape de su frustración diaria, algunos eran bastante interesantes. Es cierto que ciertos ciclistas no respetan las señales de circulación. Pero esa afirmación debe ser complementaria a que algunos vehículos o peatones no tienen educación vial respecto a las bicicletas. Ya no es sólo el famoso metro y medio al adelantar, sino que basta con darse una vuelta por un carril bici, sobre todo por el Parque Nicolás Salmerón. Es raro el momento en el que uno no se encuentra con un peatón, con un camino en el que andar o correr a apenas unos metros. Y no se te ocurra decir nada. Siguiendo el recorrido, en el Paseo Marítimo más de lo mismo, cuando el espacio es amplísimo. Quizás dé morbo ir por los metros reservados al ciclista. Bueno, el carril bici del Paseo Marítimo hasta el Maestro Padilla o el de Avenida Federico García Lorca tiene poco de carril bici. Pintaron el suelo que había previamente y que las dos ruedas vayan botando sin amortiguar bien. Pero el tema no es ese. Es mucho más fácil. ¿Por qué tienen que invadir peatones el carril bici? PD: el ciclista no tiene la obligación de ir por el carril bici, sino que también tiene el derecho de circular por la carretera, ya que algunos no van de paseo, sino entrenando a una mayor velocidad y con la necesidad del cemento. Esto no va para los de la LOGSE, sino para los maleducados.