Sobre uno ya pesa condena en firme por mucho que el dinero le permita conmutar la pena de cárcel y sobre el otro se cierne la sombra de la sospecha, aunque a día de hoy siga siendo presunto inocente. Acabe como acabe el asunto de Cristiano Ronaldo con Hacienda, lo cierto es que tanto el madridista como el azulgrana Messi son ya defraudadores de ilusiones. En el caso del portugués porque sin esperar a que un juez dirima si en efecto es culpable o no, su reacción estilo pataleta de niño pequeño ha sorprendido a toda una afición, la blanca, avergonzada de un comportamiento tan sumamente pueril. ¿Qué culpa tiene el madridismo de sus cuitas con la hacienda pública? Si verdaderamente ha evadido sus obligaciones fiscales sin ser consciente de ello, a quien realmente debería apuntar el luso es a su legión de asesores económicos, que flaco favor le habrían hecho. La estrategia de culpar a papá no le funcionó a Messi y parece difícil que una defensa similar pueda surtir efecto para Cristiano. Seamos serios, las denuncias de Hacienda se basan en números, no en caprichos políticos, y cuando las matemáticas te cogen por la pechera es difícil salir indemne de la ecuación. Defrauda Cristiano las ilusiones de una legión de seguidores, no a aquellos más fanáticos, que incluso han iniciado una campaña en change.org para que se le perdone la deuda (así, sin vaselina). Defraudó Messi, reitero que con sentencia ya en firme, a todos esos millones de contribuyentes, como usted y yo, sea más o menos futbolero, que pagan religiosamente cuando así lo dicta la declaración de la renta. Eso no quitará para que unos y otros, madridistas y culés, sigan festejando los goles de ambos astros (en el caso de que CR7 finalmente no tome las de Villadiego) cada vez que sus respectivos equipos estén en liza. Porque fútbol es fútbol, como dejó sentenciado Boskov. El circo romano; el opio del pueblo.