Londres, 23 de febrero de 2017. Estimado Navarro, el final del Almería está a la vuelta de la esquina. El descenso a la Segunda B cada vez es más cercano y cada vez son más las señales que así me invitan a pensar. Lo último ha sido lo de la afición, primero con la expulsión de Grada Joven y después con el comunicado de la Federación de Peñas que, preocupados por la marcha del equipo, anuncian que no entrarán en el Estadio hasta el minuto 12. La medida, más o menos acertada, es una demostración de la desesperación e impotencia que reinan en la grada, donde no entienden como Soriano sigue de entrenador y no admiten que encima desde el club se les pida apoyo cuando si algo ha demostrado la afición del Almería es su fidelidad y su saber estar. Creo que ya es hora de que dejemos las buenas formas a un lado y le quede bien claro a Soriano que no lo queremos más en el banquillo. Pase lo que pase, las 4 famosas patas de la mesa de Emery cojean, pero la peor, sin duda, es la de un cuerpo técnico que huele a podrido…