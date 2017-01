'Pa' cuatro copos que caen

Supongo que todos habrán pasado mucho frío en esta ola siberiana que nos han vendido a lo largo de la semana, como si hubiera llegado ya el fin del mundo. Yo, sin embargo, alucino con las pésimas predicciones meteorológicas con lo que respecta a Almería capital. No me parece extraordinario que nieve en pleno invierno, lo que realmente me parece increíble es que hayan caído cuatro gotas de agua en la capital y alrededores, una vez anunciada por parte de la AEMET que las posibilidades de precipitaciones eran del 100%. Sí, hizo una brisa gélida que no ha impedido a nadie hacer nuestra rutina diaria, ni tan siquiera al aire libre. Se estaba más a gustico en la calle que en los interiores, donde la calefacción estaba tan alta que mareaba. Así llegan los resfriados y las gripes. Supongo que la ola ésta habría querido llegar a Almería en AVE y bueno, ya se sabe... Sinceramente, prefiero la temperatura de estos días a los asquerosos vientos saharianos del verano. Ésos sí que los aciertan los 'hombres del tiempo'. En fin, sana envidia de todos nuestros pueblos que han amanecido blancos estos días, como Bacares, Laujar, Nacimiento, Abrucena... Precisamente en la vecina Murcia, con los mismos problemas hídricos que Almería, aunque mucho más activos a la hora de pedir que nosotros, también nevó en abundancia. Los jugadores del Badajoz se quedaron atrapados antes de llegar a Lorca por culpa de la nevada. ¡Qué diferencia con Primera División, con viajes en avión y policía escoltando como si de jefes de Estado se tratara! Ayer también vi en la tele cómo las quitanieves se afanaban por abrir camino hacia Roncesvalles, incomunicada por ese manto blanco que es agua, que es vida. Imagino cómo los peregrinos de antaño, que iban con su capa, su bastón, su calabaza de agua y sus chanclas de cuero, atravesaban por San Juan Pie de Puerto, los Pirineos totalmente nevados. Eso sí sería frío y no estos cuatro copillos.