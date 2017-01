Siempre positivo

Esta semana nos ha dejado la noticia de la no retirada de Van Gaal de los banquillos. Y todos nos hemos acordado de su mítica expresión en la sala de prensa del Barcelona. Sobre todo porque la podemos extrapolar al último partido del Almería ante el Reus y por lo que está por venir. Y es que peor no se puede hacer, por tanto, todo lo que pase en Cádiz será siempre más positivo que la última salida a tierras catalanas. Un equipo sin alma, sin dominio del juego y sin una idea clara sobre lo que se tiene que hacer. Es la descripción más salomónica que se me ocurre hacer sobre el Almería en este punto de la temporada.

La forma más evidente y rápida de cambiar el curso en un equipo se resume en dos decisiones: la primera destituir a entrenador, la segunda traer futbolistas nuevos. Alfonso García se ha decidido por la segunda. Borja Fernández y Javi Álamo están a las órdenes de Soriano. Dos jugadores interesantes y que estando a su nivel van a aportar muchísimo al equipo. Borja porque tiene ese punto de 'mala hostia' que necesitan los rojiblancos. Alguien capaz de echarse el equipo a sus espaldas con apenas unas semanas en la entidad, mediocentro con capacidad para crear pero darle carácter al centro del campo será su mayor aportación. Javi Álamo es el típico futbolista que gustará a los aficionados del Mediterráneo. De larga zancada, partiendo desde la banda traza diagonales con mucho sentido y dominio del juego. Sin verlos todavía debutar creo que en estos dos fichajes sí aciertan de pleno la secretaría técnica en los fichajes.

Y la visita a Cádiz se antoja más complicada todavía. Y es que los gaditanos ocupan una posición en la tabla que les está haciendo creer en sus posibilidades y ya se habla del retorno a primera división. Si a eso sumamos las dudas que generan los almerienses, a buen seguro que el técnico Álvaro Cervera habrá estado convenciendo a su plantilla de la importancia de ser intensos ante un equipo sin rumbo. Con un 1-4-4-2 clásico, el Cádiz busca constantemente el juego por bandas y las ayudas de los dos puntas con movilidad hace que los amarillos lleguen al área contraria con muchos efectivos. Los de Carranza cuentan en su equipo con jugadores de calidad como Álvaro García en el extremo izquierdo, Rubén Cruz en punta y sobretodo Ortuño, que con 13 goles es el máximo goleador del equipo. Abdullah y Eddy Silvestre son los dueños del centro del campo, más físicos que técnicos. Dani Güiza sigue dando sus últimos coletazos en Cádiz.