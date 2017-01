Tarea para el mercado de invierno

Para este recién estrenado 2017, con el mercado de invierno efervescente, ¿qué le tendría que pedir la UD Almería a los Reyes? Sería muy fácil enumerar lo que a cualquier hijo de vecino se le ocurre: un buen portero, un buen defensa central, un medio organizador y un delantero centro goleador. Y se quedan tan panchos. Todo eso, a veces ni lo tienen los grandes; por eso hay que hilar fino y sobre todo buscar refuerzos en los puntos más vulnerables. Tan sólo hace falta rememorar el último desplazamiento a Miranda de Ebro para darse cuenta de lo que adolece el conjunto de Soriano. En dos jugadas a balón parado, un pobre Mirandés tumbó a un Almería superior técnicamente. ¿De qué sirve adelantarse en campo contrario y tener en plantilla a Fidel o a Pozo? ¡Como si estuviera Messi! A ver cuándo se refuerza de una vez un aspecto capital en Segunda, la contundencia, que atañe a todas las líneas. Sin ella, al contrario no le hace falta tener un mínimo de talento para hacer daño, porque el ingenio futbolístico es anulado por el físico. Como indiqué, se adolece de lo más fácil, esa firmeza que por ejemplo no permitiría que un córner o una falta se convirtiera en poco menos que un penalti en contra. Imaginemos por un momento que a Morcillo le acompaña otro central poderoso. Seguro que el propio Morcillo se hace más grande en su juego. O que a Azeez, que de por sí ya distribuye el esférico con criterio, le escolte un compañero de línea como el que creíamos que era Diamanka, un centrocampista vigoroso, todo terreno, preparado también para ayudar a balón parado, no para hacer como que marca a los rivales a la hora de defender. O que un fornido delantero, que sepa aguantar de espaldas a la defensa contraria, oxigene en ataque con el objetivo de habilitar a los extremos y de liberar de esa función a Quique. No pido sin más un gran defensa, un excelso centrocampista organizador y un delantero goleador, sino potenciar con más músculo las virtudes, nada baladíes, que ya posee el plantel rojiblanco.