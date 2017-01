Todoterreno Diego

Autocensura con la UDA esta semana porque al final van a llevar razón los que piensan que el que suscribe se queja mucho. Pero como no es de ser coherente hacer palmas mientras el agua ya está dentro del barco, este artículo va por Diego. Lo conocí hace año y medio. Entre ejercicio y ejercicio a mis pequeños del Oriente, me lo presentaron. Con sus 16 años recién cumplidos, aparte de jugar, quería ayudar con los niños. Un año después, puedo aseverar que, a pesar de su juventud, se trata de los mejores delegados de Almería. Los habrá con más experiencia, pero no con más ilusión. Él se autodenomina el 'traéme', aunque su labor es fundamental para que los chavales puedan jugar. No por pagarle al árbitro, sino por entregarse sin ver un duro a cambio (el fútbol base cuesta dinero a los formadores). Es de valorar que un joven de 17 años se gaste unos euros en imprimir la alineación de turno o mensajes de profesionales con tal de motivar a los pequeños. Además del trato y los valores a éstos, sus ganas por aprender (sacándose el curso de monitor de fútbol) y sus continuos consejos sobre qué ejercicio a hacer en función del objetivo buscado. Gente como Diego es la que hay que cuidar en el fútbol modesto. Siendo sinceros, la pasión quema mucho porque raro es el día que no hay que hacer frente a algún contratiempo. Sin embargo, al final todo merece la pena por personas como él, con las que entablas una sana amistad. La relación va más allá del recinto deportivo. Un amigo más, nos fuimos ese mágico sábado de junio a Córdoba en uno de los días más emocionantes de la UDA o al Alto de Aitana a ver La Vuelta. Recién fichado por Universo Running, ganó trofeo anteayer en la San Silvestre de El Ejido. Y hasta tiene tiempo de firmar autógrafos y fotografiarse con los paisanos de Velefique en Nochevieja al confundirlo con un actor porno. Un máquina este Diego.