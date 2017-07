Las guindas del pastel

Almería, 20 de julio de 2017. Estimado Piñeiro, el relleno del bizcocho que están cocinando Corona e Ibán Andrés (a Lozano aún no lo he visto ni por Almería ni por La Manga, confirmando que su nombramiento como asesor presidencial fue para agradecer los servicios prestados) tiene buena pinta, pero le falta la guinda que deje a todos los aficionados un buen sabor de boca. René, Fernando Martínez, Fran Rodríguez, Estupiñán, Mandi, Rubén Alcaraz o Caballero pueden subir el nivel competitivo del plantel, pero a nadie se le escapa que falta al menos un primer espada por cada línea del campo exceptuando la portería, ya cubierta. En defensa te compro la teoría del central que supla a Ximo, líder el curso pasado de una zaga irregular. En la media las dos incorporaciones se antojan insuficientes, ya que Diamanka no cuenta, y para la delantera hace falta un '9' que te garantice los 15 goles de Quique y de paso venda abonos. ¿Ortuño?