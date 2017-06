¡Nunca lo imaginaría!

El jueves, Almería salió a la calle con auténtica emoción para pedir lo que el pueblo sabe que es necesario, para que el paro no aumente, que las formas nuevas de la logística necesaria y para nuestra industria agroalimentaria y turismo, que desde el último rincón a esta nuestra tierra, conocida por medio mundo por sus calidades en el mundo agrícola su frutas y verduras y con una experiencia agrícola a todos los niveles.

Y cómo no, ofrecer en la industria del turismo sus grandes playas, sus grandes parques naturales, que es un gran negocio para esta provincia, la cual necesitaría tener más medios de transporte en los tiempos en los que estamos.

Nunca se imaginarían los almerienses que los mandatarios del partido que están en el gobierno, el Partido Popular, llamado con su iniciales PP, estos ayer no salieron a la calle con la fuerza necesaria que necesitaría Almería para pedir entre todos los colores políticos, porque esto precisamente no es cuestión de colores sino de coherencia.

Es posible que este partido no necesite este medio de transporte tanto como la agricultura, y el cual es un bien necesario para ser competitivos en otras formas, en los tiempos que estamos atravesando de tanta innovación, ya que somos líderes en agricultura, con su grandes agricultores y agricultoras. Es verdad que sería de grandísimo interés también para el turismo internacional y nacional, pues podría ser la línea más rentable económicamente, por lo cual por veces que lo pienso no entiendo cómo no se echan con la misma fuerza en común el Partido Popular. Yo personalmente, y después de ver el Paseo de Almería con unas 5.000 personas aproximadamente, el Partido Popular, que es el partido más votado, no entiendo que no apueste por el tren de alta velocidad que tanta necesidad tiene la provincia.

Y haciendo un repaso al tema del agua, otro tema tan interesante, y no se preocupe el Gobierno de Rajoy como debiera en este bien tan común y necesario, el cual arrastra nuestra riqueza agrícola.

En días pasados se reunió en Sevilla el consejero de Medio Ambiente, el viceconsejero Javier Serrato, técnicos y delegados de Medio Ambiente de Almería como Antonio Martínez y por parte de CUATRO VEGAS, José Antonio Pérez y José Fernández, y organizando la reunión COAG, como representante asiste Miguel López, que es secretario regional, Eduardo López, secretario de organización, y Andrés Góngora, secretario provincial de COAG en Almería.

Esperamos y deseamos que todo el bien necesario para la agricultura almeriense sea un éxito.

Damos como una noticia adelantada una convocatoria general ordinaria de regantes de las CUATRO VEGAS de Almería, que se celebrará en el auditorio de la Universidad de Almería el 30 de junio a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y un hora después, en segunda convocatoria; esperemos y deseamos a los regantes socios de CUATRO VEGAS sea un éxito para ellos y para los trabajadores directos o indirectos. Salud y suerte.