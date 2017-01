Uno de los grandes misterios de la humanidad podría haber sido resuelto. Desde el siglo XIX, han sido muchos los que han perdido la vida intentando descubrir lo que es el fuera de juego. A lo largo de décadas, altruistas entendidos en la materia han invertido horas y horas intentando que sus ignorantes congéneres llegaran siquiera a intuir de qué demonios estaban hablando. Toneladas de servilletas de bar han servido como improvisadas pizarras tácticas para que la mente del no iniciado entendiera cuándo un delantero está en off side.

Pero puede que este aciago periodo de oscurantismo haya llegado a su fin. Y no porque de pronto nuestras obtusas entendederas hayan sido iluminadas con la gracia de la sapiencia. Es que dará un poco más igual, porque esta regla del fútbol, cuyo origen data del año 1986, podría tener sus días contados. O, más bien, sus años contados, porque no es más que una propuesta, entre otras muchas, que pondría patas arriba lo que entendemos como fútbol moderno. Van Basten, exfutbolista y actual director de desarrollo técnico de la FIFA, ha puesto sobre la mesa penalizaciones de tiempo de 5 o 10 minutos en vez de tarjetas amarillas, número máximo de faltas por jugador, que solo pueda protestar al árbitro el capitán, permitir más cambios en partidos con prórroga y que no sea necesario parar el partido cuando estos se produzcan, sustituir los penáltiles por una especie de unos contra uno frente al portero o detener el reloj cada vez que se interrumpa el juego en los últimos diez minutos del encuentro para evitar pérdidas de tiempo.

Por ahora, son simples propuestas, y no se llevarían a cabo antes del Mundial de 2026. Con tranquilidad, que todavía no hemos ni empezado a acostumbrarnos al telearbitraje, aunque lo del fuera de juego lo llevamos haciendo desde que el mundo es mundo en los patios de los colegios y no se ha muerto nadie.