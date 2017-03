La paja y no el grano

Era una tarde-noche inundada de deporte de primerísimo nivel y se acabó hablando de todo menos de ello. Les hablo del menú, por si no les parece sugerente. El primer partido de la serie en la final de la Eurocup, un encuentro que decía llamarse amistoso entre Francia y España, una jornada de choques tenísticos atractivos en Miami...En fin, que ni eso tuvo la suficiente fuerza noticiosa en el momento en el que las radios cogieron un canutazo de un cuarto de hora, un tiempo nada desdeñable teniendo en cuenta que es zona mixta. Sabemos que el central catalán se mueve como pocos en este tipo de saraos y que si ello no fuera suficiente, disfruta. Vio a los compañeros de profesión y ante su sugerencia de hablar no dudó. Vendría con algo pensado porque la que lió fue gorda. Bien haría en ceñirse a demostrar, como suele hacer, el monumental central que es sobre el verde. Y quizá esto sea lo que no le hace tener un reconocimiento unánime de todos los espectadores, ya que algunos anteponen sus colores a la evidencia. Y es respetable, ojo. No obstante, parece importarle poco al protagonista. Sin embargo, dejando a un lado eso, sí hay dos aspectos que me preocupan. Que el futbolista, un tipo inteligente como pocos, haya cometido semejante resbalón en el tema de Marta Silva. Un fallo que nos afecta a los medios de comunicación, que dimos por sentado que ella estaba implicada en los casos de Messi y Neymar. El segundo, es que si el defensa pretende que la prensa hable solo de fútbol, no puede ser el centro emisor de un tema que por norma ignora en los medios. Creo que debiera ser el ejemplo de lo que pregona. PD: Esta tercera aventura en plantilla acaba el domingo, solo espero que haya merecido perder un rato de su valioso tiempo leyendo estas páginas. Antes de decir adiós, dar las gracias a todo de Diario de Almería. En especial ha sido un honor seguir aprendiendo de Paco y Luque, mis compañeros de batalla.