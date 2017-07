El reinado de Pozo

Sería atrevido pecar de optimismo, no ya por el resultado, sino por los numerosos detalles positivos que ofreció el conjunto de Ramis. En el recuerdo, un amistoso también frente el Levante tampoco dejó mal sabor de boca; con posterioridad, el transcurso de las jornadas puso a cada plantilla en su sitio. Incluso Diamanka mostró detalles interesantes en los albores de la pasada campaña, por lo que conviene ser cauto. Dicho esto, hay que sacar conclusiones y las primeras son esperanzadoras. El equipo de Ramis fue eso mismo, un equipo. Quizá, de lo más ordenado que he presenciado en una pretemporada de cualquier conjunto rojiblanco en preparación. Las posiciones estuvieron bien delimitadas, así como cada función individual, lo que posibilitó que afortunadamente no se pudiera ver a René en acción. También me llamó la atención Rubén Alcaraz. Ordena y templa en la parcela central, pero además destacó sobremanera en una faceta no muy frecuente, al menos en el juego rojiblanco de estas últimas temporadas, como fue su certero desplazamiento de balón. Lo hizo, varias veces, con criterio y precisión. En la banda izquierda un ciclón, Gaspar. Ahí hay un extremo desequilibrante a poco que el pequeño jugador gane en fortaleza y experiencia, porque la rapidez y la habilidad ya las tiene. Incluso, sus centros envenenados darán más de un quebradero de cabeza a la zaga rival. La guinda sigue siendo la misma, Pozo. Si quisiera, se convertiría en el mejor jugador de Segunda. En teoría lo es, pero tiene que refrendarlo sobre el césped, de una vez, jornada a jornada. Ojalá permanezca en Almería y aporte. En la segunda mitad aparecieron dos jugadores, supuestamente del filial, que darán que hablar. Javi Pérez tiene madera de centrocampista. Y Corredera. Siempre surge la comparación con Aleix Vidal, y cómo el catalán se convirtió casi desde el comienzo en jugador de la primera plantilla. Y es que al ver cómo maneja su zurda, más de un aficionado ya sueña despierto.