La A-7 está de pena

Hace unos días me llamaba un amigo que iba camino de Murcia y me decía: "esto es insufrible, hay que exigir que hagan un mantenimiento exhaustivo de la A-7 desde la capital hasta el límite de la provincia con Murcia. Está que da pena. Han asfaltado algunos tramos y no se han quedado bien; el que hay entre Alfaix y el río Aguas no es ni tercermundista". No hay materia o departamento, actuación o proyecto en el que nos encontremos una inversión, una obra - aunque sea solo una- del Gobierno de Rajoy en nuestra provincia. Sus promesas se han quedado solo en eso y, lo que es peor, tampoco es capaz de asumir el mantenimiento de las obras ya realizadas, como es el caso de esta autovía y del resto de las carreteras estatales que discurren por nuestra provincia.

En lo que se refiere a la A-7, posiblemente estemos ante los 100 kilómetros de autovía en peores condiciones del país, a pesar de ser una de las principales carreteras por las que salen miles de camiones cada año con nuestros productos hortofrutícolas. Se trata, en efecto, de una vía abandonada a su suerte por el PP en la que los conductores tienen la sensación de ir, literalmente, en una atracción de feria.

La indiferencia del Gobierno del PP con Almería contrasta, sin embargo, con las inversiones que en ésta materia está llevando a cabo el Gobierno socialista de Susana Díaz en nuestra provincia, destinando más de ocho millones de euros en la conservación de las vías que son de su competencia.

A la mejora de estas carreteras, hay que sumar las obras que ha impulsado y que son de una gran relevancia social y económica. Ese es el caso de los accesos al puerto de Garrucha, o de las que se están ejecutando en la Variante de Roquetas de Mar, cuya puesta en servicio es inminente. De la misma manera, se están desarrollando los trabajos para la duplicación de la calzada en el segundo tramo de la vía rápida entre Vera y Garrucha y este año también continuarán las obras de la autovía del Almanzora hasta conectar con la A -7.

Frente al desprecio del PP, que sigue sin llevar a cabo obras tan necesarias como las del tercer carril de la A-7 entre Viator y el Poniente almeriense, la mejora de los enlaces de esta autovía con Vícar o la de los accesos al Puerto, la Junta le está dando al Gobierno de Rajoy toda una lección de gestión, inversión y compromiso con Almería.