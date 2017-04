Absolutismo

Este tiempo de Cuaresma y Semana Santa es de los más adecuados para emprenderla con la madre Iglesia. Pero se nos ha metido por medio el homónimo Pablo, por medio de unos comentarios y exégesis sobre la nueva situación de Venezuela que ha hecho el portavoz de su partido, el Podemos. (¿Por qué no se dice el Podemos, igual que el Psoe o el PP?). Las declaraciones del susodicho portavoz, Pablo Bustinduy, nos han dejado patidifusos: al insólito cierre del Parlamento venezolano a cargo del Tribunal Supremo lo ha calificado de "conflicto de legitimidades democráticas". Por cierto, ¿dónde estará Pablo Iglesias? No ha dicho ni pío, con lo que a él le gusta salir en la tele piándola. Ni hemos encontrado referencias al asunto en la web de Podemos. Es cierto que somos unos mantas en eso de buscar en las redes, pero un asunto así tendría que estar en primera línea. Porque se trata de un problema que afecta a la esencia de la democracia y él no debe ocultar su autorizada opinión, siendo como es un avezado politólogo de profesión y formación. Puede ser que necesite tiempo para articular una argumentación más consistente que la expresada por Bustinduy, que no se sostiene ni con andamios. Porque hasta ahora, teníamos entendido que el parlamento es la máxima expresión de la soberanía popular. Los otros dos poderes del sistema democrático surgen del mismo parlamento. Bustinduy aduce que en Venezuela el presidente también se elige por sufragio directo y que por eso hay un "conflicto de legitimidades democráticas". Evita decir que el "conflicto" (golpe de estado sería más adecuado) ha sido con el poder judicial que no es elegido democráticamente: este poder judicial venezolano ha sido nombrado por Maduro y no por el parlamento. Item más, en otros países democráticos -Francia, EEUU- también se elige al presidente por sufragio universal y a nadie se le ocurre decir que el parlamento comete "desacato" contra los otros dos poderes del Estado. En todo caso sería posible al revés. Habrá que recordarle a Podemos que la soberanía dejó de pertenecer al soberano cuando acabó el Antiguo Régimen. Rajan de la monarquía (y eso que en España el rey no gobierna) y les parece bien que se instaure un sistema al estilo de la antiguas monarquías absolutas, con Maduro en el papel de Fernando VII. Y Monedero de valido.