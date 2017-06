Buenas noticias para la ciudad

Anunciábamos semanas atrás la llegada de muchas y buenas noticias a nuestra ciudad fruto de la callada, pero provechosa gestión que viene realizando el Ayuntamiento, en base a tres ejes principales: la creación de empleo, la dinamización económica y la modernización de una ciudad que quiere mirar al futuro, sin renunciar a su historia. A la urbanización de la Carretera Sierra Alhamilla, el soterramiento del paso a nivel de El Puche o los 18 millones de los fondos europeos EDUSI se suma ahora la implantación de la firma Ikea en nuestra ciudad, un referente comercial que generará unos ochocientos puestos de trabajo directos e indirectos y ejercerá como polo de atracción de muchas personas que, atraídos por la 'república independiente', lleguen hasta nuestra ciudad, compren en nuestras tiendas y coman en nuestros bares y restaurantes. Se trata, en definitiva, de situar la capital como referente comercial, por eso, como ha destacado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por ofrecer todas las facilidades del mundo a aquel que quiera venir a invertir en la ciudad, crear puestos de trabajo y aportar riqueza. Y si buena es la llegada del gigante sueco no menos importante es la firma, hoy, del convenio entre Ayuntamiento y Gobierno de España que permitirá, de forma definitiva, culminar la prolongación del Paseo Marítimo hasta el Paseo de Ribera y con ello el acondicionamiento y regeneración del Delta del Río Andarax, un proyecto urbanístico y medioambiental de enorme calado para una ciudad que quiere seguir mirando al mar y explotar su potencial turístico. La colaboración público-privada y las buenas relaciones entre administraciones desbloquean proyectos y ayudan a hacer ciudad. Afortunadamente, lejos quedan las actitudes caciquiles de ciertos dirigentes socialistas que confundían los intereses de la ciudad con los suyos propios a la hora de desbloquear temas fundamentales, como la llegada de El Corte Inglés o la propia ampliación del Paseo Marítimo que va a rubricar el alcalde. Los almerienses los pusieron en su sitio, aunque a veces se les olvida y repiten los viejos 'tics', como la reciente negativa de la Junta a rehabilitar el Cable Inglés, para el que prometieron en elecciones 18 millones de euros y si te he visto… Algunos no es que tropiecen dos veces en la misma piedra, es que viven en un tropiezo permanente.