Es increíble la cantidad de frases que hay en internet dichas por o atribuidas a personajes importantes. Casi cada político, cada economista, militar, arquitecto, escritor o artista de cualquier índole ha dicho alguna vez algo que, entresacado del contexto en que lo dijo, ha sido o sigue siendo repetido hasta lo más cansino en las redes sociales. Hay páginas web y blogs dedicados a recopilar esos dichos, esas frases, sean o no sean de quienes se dice que son. De entre todos los personajes que han expresado estas ocurrencias, o estas píldoras filosóficas, o estas sentencias, qué sé yo, esas expresiones peculiares, hay tres que se llevan la palma. No hay vez que uno entre en internet y utilice las redes sociales y no se encuentre a alguno de ellos soltando frases lapidarias. El más prolífico de todos es Mario Benedetti. Existen multitud de páginas en internet llenas de frases suyas, que al parecer elaboraba y emitía por el medio que fuese sólo para que perdurasen en el tiempo mucho más que él. El uruguayo, en efecto, murió en 2009 a los 88 años y su colección de frases -ya digo que unas ciertas, otras atribuidas- son aún una verdadera mina para quienes se dedican a coleccionarlas y ponerlas en Facebook como si fueran propias o las hubiera dicho para ellos. Luego resulta que si uno pregunta por las obras de Benedetti son contados los que saben citar alguna. Otro autor masivo de frases -si todas las que se le atribuyen fueran de verdad de su cosecha- es Paulo Coelho. El brasileño, maestro de lo esotérico en plan poético y tal -su obra principal, la que todos citan y casi nadie ha leído, es El Alquimista-, tiene en internet casi tantas frases célebres como Benedetti. De ambos digamos que se pueden traer a colación pensamientos y dichos hasta aburrir. El tercer personaje invitado en este artículo es Arturo Pérez-Reverte, en franca competencia con Jorge Luis Borges. A Pérez-Reverte, en Facebook, no sólo le atribuyen frases, muchas de las cuales son de dudosa autoría, sino artículos enteros en blogs y supuestos diarios digitales. Sus frases no son frases, son párrafos completos. Cada vez que hay un hecho social o político de envergadura sale, indefectiblemente, Pérez-Reverte con un texto que traquetea las conciencias. Y de Borges… Bueno, Borges es tan complejo que ya hablaré de él otro día. Como se ve, no he puesto frases de ninguno de ellos. Ya tengo las mías.