Modelo Andaluz

Bajo la excusa de la crisis demasiadas personas perdieron su empleo y muchas de las que trabajan lo hacen con tal precariedad que no les garantiza dejar de ser pobre porque se han perdido importantes derechos sociales. En ese mismo periodo, Rajoy ha negado a Andalucía planes de empleo, ha endurecido el acceso a una educación pública de calidad y ha desatendido la lucha contra la violencia de género. Mientras, Susana Díaz trató de convertir el Gobierno de Andalucía en un dique de contención. Lo logró, y las cosas para la gente están mucho mejor que en otros territorios en los que sanidad y educación avanzan hacia la privatización o carecen de planes de empleo para aliviar el drama de muchas familias. Ha llegado el momento de seguir avanzando dentro de la política socialdemócrata puesta en marcha en Andalucía por Susana Díaz, con una treintena de medidas para crear empleo y lograr que el crecimiento económico vaya aparejado a la recuperación y a la ampliación de los derechos perdidos por la crisis. Necesitamos a los jóvenes bien formados para garantizar un futuro de prosperidad en nuestra tierra. Por eso, el próximo curso se va bonificar el 99% de las matrículas universitarias a aquellos alumnos que aprueben todas las asignaturas y que, de esa manera, en Andalucía pueda estudiar en la Universidad todo aquel que se esfuerce por aprobar. Esta iniciativa, pionera en España, que beneficiará a más de 30.000 alumnos en la región se suma a la puesta en marcha de una renta mínima de inserción social para familias que dispongan de ingresos de menos de 415 euros mensuales -en el caso de una sola persona-. Se amplía así el actual ingreso mínimo de solidaridad, del que se benefician ya unos 50.000 andaluces. Y no se entiende la lucha contra la pobreza sin trabajar por la creación de empleo de calidad. En esa línea se enmarcan el plan de empleo industrial del Gobierno andaluz o el programa de exportación y de promoción de emprendedores. La constitución de una Mesa por la Calidad y la Dignidad en el Empleo en Andalucía se acompaña de una atención social en la que la violencia machista se seguirá combatiendo sin fisuras. Con todo esto mencionado, no puede más que verse con claridad cómo los objetivos están bien definidos y cómo, a partir de ahí, se han diseñado los instrumentos necesarios para alcanzar una Andalucía más justa, social, igualitaria y de futuro.