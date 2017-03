¿Es compatible Susana? (y II)

Susana pretende continuar por tiempo indefinido como presidenta de la Junta aunque sea elegida secretaria general del PSOE en las primarias a las que, formalmente desde hoy, aspira. Piensa, porque le conviene, que los dos cargos, el institucional y el orgánico, son compatibles. Modestamente, yo creo que no lo son.

En primer lugar hay una incompatibilidad material y práctica. Por mucha capacidad de trabajo que tenga, que la tiene, deberá dividir su tiempo, energía y esfuerzos entre las dos responsabilidades. Todo lo que se dedique de más a Andalucía será en detrimento de su aportación al PSOE, lo cual sólo habría de preocuparles a ellos. Pero todo lo que dedique de más a dirigir al PSOE se lo restará a Andalucía, y esto sí nos afecta a ocho millones de andaluces.

Resulta fácil de entender si no se es un ingenuo o un sectario. Andalucía necesita un presidente o una presidenta con dedicación exclusiva. Sus problemas no son como para echarles un rato. La Junta no puede ser un trabajo a tiempo parcial. Requiere entregarse en cuerpo y alma. Ni siquiera en su experimentada corte de aduladores hay nadie que se atreva a atribuirle omnipresencia, omnisciencia u omnipotencia. Es un ser humano, Susana.

Después existe la incompatibilidad derivada de la diferencia de los ámbitos de actuación y jurisdicción de los dos cargos. Algunos ejemplos. Como presidenta de la Junta Susana tendría que defender que los contratos para construir barcos vayan a los astilleros de Cádiz, pero como secretaria general del PSOE no podría marginar a los astilleros de Ferrol; la postura de una líder socialista española sobre el corredor ferroviario será diferente de la postura de una presidenta de Andalucía; ¿qué criterios propondrá para el nuevo sistema de financiación autonómica: los que beneficien a su autonomía o los que favorezcan a otras autonomías donde también hay socialistas en activo? ¿Cómo se pueden tener dos amores a la vez y no estar loca?

Por último, pero no menos importante, Susana no es capaz de explicar por qué este empeño en mantener los dos cargos. Quizás persigue conservar un refugio de poder por si le vienen mal dadas, quizás pretende retener una plataforma de segura presencia mediática -que no le hará falta siendo líder del segundo partido nacional-, quizás no tiene clara su sucesión. En política lo que no se puede explicar en público (por obedecer a un interés personal) no se debe hacer.