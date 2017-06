En modo turista

Desconozco si el líder del Partido Popular en Andalucía dejó que se consumiera en las tradicionales hogueras de la pasada noche de San Juan toda la demagogia que impregna su discurso. Hubiera sido un noble acto para sí mismo, su partido y nuestra comunidad, que se desprendiera en Almería de esa insufrible veleidad que le acompaña en todo cuanto dice o hace. Reconocer los errores, las mentiras y su falta de coraje a la hora de enfrentarse al Gobierno de Rajoy, sería un primer paso que le otorgaría cierta credibilidad. No mucha, pero algo más de la que tiene ahora, que es nula. Cuesta mucho trabajo entender cómo alguien que es incapaz de defender los intereses de nuestra tierra puede aspirar a representarla, pero ahí le tienen, ofreciéndose como aspirante a solucionar los problemas de Almería y Andalucía a pesar de haber sido colaborador necesario en el castigo por parte del Gobierno del PP hacia una provincia que tiene tantas carencias en empleo, agua, ferrocarril o energía.

Estaría bien que quien aspira a todo en Andalucía, fuese capaz de explicar cómo permite que nuestros agricultores, por decisión de Rajoy, paguen el agua desalada a un precio más alto que los de Murcia o cómo mira para otro lado cuando el Gobierno de España maltrata a Almería en los Presupuestos Generales del Estado. Rajoy, tal y como ha criticado toda la sociedad almeriense, ha decidido retrasar dos años más las actuaciones en el Corredor Mediterráneo, que acumula ya cinco años con las obras paradas, y ante semejante desplante Moreno Bonilla no ha dicho ni esta boca es mía. Tampoco ha comentado nada sobre que el Gobierno central no destine ni un solo euro a nuevas infraestructuras hidráulicas que calmen la sed de nuestro campo. Sería deseable que Juan Manuel Moreno Bonilla, al menos, dejara de justificar que se le niegue a nuestra Comunidad un Plan Especial de Empleo o que se pusiera de lado del Gobierno andaluz para evitar que siga pagando a pulmón el 80 % de la Ley de Dependencia. Sin embargo, el dirigente del PP no ha aclarado ni una sola de estas cuestiones en su nueva visita a nuestra provincia, a una Almería a la que solo le tiene apego - esa es la impresión que da - en modo turista. En eso, le ha salido a su jefe. Tal y como le escuchamos recientemente en el Congreso, a Rajoy solo parece importarle el clima que tenemos, poco más.