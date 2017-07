El Partido Popular está más preocupado en tratar de desviar la atención del problemón que tienen los regantes del Almanzora- ante las restricciones que podrían realizarse en el trasvase del Negratín como consecuencia de la sequía-, que de trabajar para que las soluciones que han planteado los regantes puedan ponerse en marcha y, de esta forma, garantizar el riego en las más de 24.000 hectáreas de cultivos de la zona. Con este desolador escenario y sin haber dado ni un palo al agua en más de cinco años, los dirigentes del PP harían bien en hablar menos y trabajar más, puesto que hasta ahora no han hecho absolutamente nada por mejorar o ampliar los recursos hídricos disponibles. La provincia ya ha perdido demasiado tiempo y dinero debido a su dejadez.

No puede pasar ni un minuto más sin que el Gobierno repare la desaladora del Bajo Almanzora. A estas alturas, además, ya no basta solo con arreglarla, sino que también tiene que aumentar su capacidad de producción. De la misma forma, es necesaria la ampliación de la de Carboneras, ejecutar las obras de conexión con el Campo de Tabernas, y bonificar el agua que producen las desaladoras de Andalucía para que su coste sea el mismo que el arbitrado por el Gobierno del PP en otros territorios con idénticos problemas a los de Almería. La administración que puede subvencionar el agua desalada, a pesar de que el PP quiera confundir también con esto, es la que explota la planta desaladora, es decir, el Gobierno central. Por tanto, es el Ejecutivo del PP el que cobra el agua y solo él puede no cobrarla o subvencionarla, sea cual sea la cuenca. La falta de actuaciones del Ejecutivo central contrasta con el compromiso de la Junta de Andalucía, que actuó con celeridad para acometer las obras de emergencia con las que se repusieron las conducciones dañadas tras las inundaciones que, en septiembre de 2012, dejaron muy afectadas a las comarcas del Levante y Almanzora. En los últimos años, además, la Junta ha destinado más de 40 millones de euros a la mejora de las infraestructuras agrarias de la provincia de Almería. Así las cosas, el Ejecutivo de Rajoy debe tomarse en serio a nuestra tierra y dejar de tratarnos como ciudadanos de segunda. Es el momento de que se ponga a trabajar para solucionar los problemas que el propio Gobierno y los dirigentes del Partido Popular han dejado crecer.