El "rollo" de la diferencia

Hace escasos días, leía en el muro de la red social "Facebook" un artículo de crítica con opinión adjunta del delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Miguel Ángel Tortosa) acerca de la "V Carrera de la mujer de Almería". Hoy, en Diario de Almería, leo un artículo de opinión en referencia directa a ello, y con un enfoque diferente, pero igualmente decidido y respetable en el marco de un tema que, se quiera asumir o no, es aún bastante delicado...y menciono ese "aún" precisamente como justificación global a mi visión resumida acerca de este ya "rollo" (cuando lo lean integralmente quizá entiendan porqué escribo este último vocablo): Señor@s del ayuntamiento, y no ayuntamiento, expongo mi opinión personal en torno al tema de la V carrera por la igualdad ("de la mujer") en relación a las polémicas de siempre, porque no es nada nuevo: Primeramente, yo comenzaría a cambiar términos como "de/para la mujer" (como si es "de/para el hombre") por términos como la "EQUIDAD"...y sin subtítulos ni términos secundarios aludiendo precisamente a la "diferencia", sea de forma consciente, inconsciente o indirecta. Igualmente, ocurre con nomenclaturas como violencia "de género", cuando se sabe perfectamente que del mismo modo existe violencia entre homosexuales o hacia el mismo hombre, por términos como "doméstica" o cualquier sector involucrado (porque se puede presentar, y se presenta desgraciadamente, en un sinfín de situaciones). Los números son otro cantar pero no la justificación, creo yo, para encasillar, estigmatizar o generalizar, y no relativizar, este tema aún tan delicado. Para finalizar, creo que sería conveniente echar mano de otros patrocinadores, si es posible, claro...porque si en una carrera para la diabetes (ejemplo vía Enfermería) recurriéramos a "Donuts/Bollycao" mismamente, sería para que nos "frieran" a críticas, pese a que se puedan o deban aceptar este tipo de patrocinadores (esto está bien planteado bajo el argumento de una ciudadana y/o del mismo delegado, en mi opinión, pese a que en este caso en particular se utilice de ejemplo una entidad patológica no aislada). Es muy normal que hayan habido un montón de mujeres y hombres (sí) molestos por el curioso detalle entregado...A lo anterior me remito. Personalmente, no termina de entrarme en la cabeza que aún se promocionen actos para estas causas usando precisamente géneros por medio. Creo que lo que deberían hacer es promover precisamente la igualdad de una vez...