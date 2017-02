Empatía artística

Hace escasas horas publicaba en mi perfil de Facebook una reflexión muy coloquial y generalizable en torno a la importancia del "compañerismo", y he de decir que tras ello me he "meado vivo de la risa", al recibir llamadas y whatsapps por ello, acordándome de una de las partes de un monólogo del gran Alvarito (cómico)...

...Desde compañeras de trabajo, un antiguo figurante con el que llevaba muchísimo tiempo sin hablar, una amiga y destacada actriz, un Dj con el que compartí cabina hace también tiempo, incluso pasando hasta por un amigo periodista...tod@s dudando de si unas cuantas palabras "de nada" estaban dirigidas a ell@s de modo indirecto (modus operandi típico en las redes sociales).

Resumidamente y bajo "neolenguaje" informático: #MeParto

Dicho texto fue redactado en referencia al mundo de las "artes"; un universo en el que no he dejado de toparme con dichos y hechos muy despectivos entre unos y otros...hechos sin sentido, que cualquiera (como yo mismo - nadie se escapa por desgracia - he vivido en algún momento).

Que si fulano o mengana lo hace como el culo...que si es un egocéntrico...que si mejor aprende del que sabe...que si es un narcisista...que si no entiende un carajo y debería dedicarse a otra cosa...que si es una embaucadora...que si es una aficionada...que si es un creído o flipado...que si no deja de restregar sus méritos...que si piensa que con lo que ha hecho es una diosa...que si no lo merece...que si...que no...que caiga un chaparrón...

¿Acaso alguien porta la verdad de algo? Nadie, "absolutamente nadie", es mejor ni peor que nadie...ni conoce más...ni tiene la verdad en sus manos...

Tod@s tenemos unos conocimientos, experiencia y trayectoria en el sector general (el/los que abarque un@ u otr@).

Y tod@s tienen una "personalidad" y forma/mecanismos de hacer las cosas, por tanto, diferentes.

La clave crucial de esto es el simple y llano respeto.

Que cada cual lo haga "como le dé la real gana", pero no enjuiciando o mermando al vecino...Eso sería de ser miserables, envidiosos, tóxicos, e incluso en parte "antisociales"...sí...

En las artes, como en todo, se nos debe conocer por los actos...y con actos así solo se está persiguiendo un camino sin demasiadas expectativas de retorno: cavarse la propia tumba en el sector tarde o temprano.Es en la "empatía artística" donde más de una de esas personas que reivindican reiteradamente "humildad" (muy posiblemente ocultando lo contrario) encontrarán más de una respuesta a su malestar particular "exógeno"...que más bien, y seguramente, será "endógeno".

Es cierto que está muy bien que cuando proceda se critique a los "sistemas", si es teóricamente de forma general, medianamente objetiva y consultiva...pero no a nuestro "reflejo"...

Desde hace ya bastante tiempo, y en enorme parte, el mundo artístico ha sido disuelto, rebajado y manipulado por cuestiones así.

Es ahora cuando todos precisamos de una unión verdadera y sólida...comenzándola entre nosotros...las unidades...la base...los cimientos...como por ejemplo deberá ocurrir en el sector cinematográfico a través de la Mesa del Cine, que fue gestada precisamente por y para ello...

...Y todos tenemos que ser muy responsables, respetuosos y totalmente "empáticos".

Tal como lo plasmé hace unos días en una imagen de forma totalmente humorística: "Nada puede competir con el poder de la unión de la fuerza".