Servilismo aprendido

La indefensión aprendida (o bien impotencia aprendida) es un comportamiento de un determinado colectivo humano o animal que ha "aprendido" a comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de no poder hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación aversiva, evitando las circunstancias desagradables o mediante la obtención de recompensas positivas. Este síndrome fue descubierto por el Psicólogo americano Martín Seligman en 1967.

Si este comportamiento humano lo trasladamos a nuestra querida Almería, vemos que a lo largo de todos estos años de democracia los almerienses hemos adoptado históricamente una aptitud pasiva a la hora de reclamar nuestros derechos colectivos a nivel general y en particular en materia de infraestructuras, comportamiento que ha generado una indefensión aprendida que porque no decirlo, le ha venido muy bien a nuestros representantes políticos que nunca han brillado por conseguir grandes logros, pero sí en practicar un seguidísimo político que ha sido muy negativo para nuestra tierra.

Y es que todo ha llegado tarde a nuestra provincia. La autovía del 92 tardo 10 años más en llegar o la autovía con nuestra vecina Málaga que resulto ser la obra interminable. En transporte marítimo seguimos sin sacarle el gran potencial que tiene nuestro puerto. Nuestro aeropuerto sigue estando en tercera división y solo brilla en la época estival y bueno nuestro ferrocarril, ya saben ustedes como esta nuestro tren con una línea convencional cada vez más deteriorada y con un AVE que ni esta ni se le espera en los próximos años. Y estos son algunos ejemplos de la paciencia que le echamos por estos lares a la hora de la reivindicación de mejoras.

Pero todo no esta perdido, los almerienses estamos empezando a despertar de ese letargo y la concienciación social esta girando hacia una nuevo posicionamiento y a un cambio de comportamiento de discernimiento y de análisis "critico" de la información que nos lleva a visualizar graves situaciones a las que de manera colectiva tenemos que exigir respuestas inmediatas a aquellas administraciones que tienen capacidad presupuestaria para dar soluciones a las demandas de la ciudadanía. Fruto de este cambio fue la masiva asistencia de más de 6000 almerienses en la manifestación del pasado día 22 de junio. Y que a la Mesa del Ferrocarril se hayan subido 155 organizaciones que representan los intereses de decenas de miles de almerienses.

Sí seguimos con preocupación el servilismo aprendido por el sector empresarial de la provincia. La aceptación de los plazos marcados por el Ministro de Fomento para el año 2024, supone en la práctica una posición sumisa que no alcanzamos a llegar a comprender. ¿Porque a este colectivo es que no le interesa tener cuanto antes una línea de alta velocidad por donde sacar sus productos, ganando en competividad y rebajando los costes logísticos de manera considerable?

En la única visita que se produjo del Sr. de la Serna a Almería, el Ministro solo se reunió con la Mesa de la Infraestructuras, pero no con la Mesa del Ferrocarril, que representamos los intereses generales de la sociedad civil. De nuevo el Ministro anuncia que la próxima semana estará por nuestra tierra y seguramente tampoco se reunirá con nosotros. Por lo que le reclamamos a los empresarios de esta provincia, que le planteen que Almería no espera más y que no acepta lo plazos planteados por Fomento, porque ello conllevará un grave perjuicio para nuestro crecimiento económico y que le provincia necesita urgentemente reactivar las obras del AVE en el 2018 con un horizonte para que para el 2021 estén finalizadas.

Si son valientes, dan ese paso y le plantan cara al Gobierno de España, comenzarán a curarse de ese servilismo aprendido que a ninguna "Estación" les lleva.