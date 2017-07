Las negociaciones de paz

Elas Negociaciones de Paz e Independencia de Argelia se abren bajo el Manto de la Guerra, desde el Terrorismo del OAS al del FLN , se añadían las intervenciones de las fuerzas del Orden acosadas por el OAS en particular. El Referéndum del 8 de enero 1961, dio lugar a un debate sobre si era Constitucional o No, ya que Argelia se consideraba territorio francés y no Colonia, en consecuencia de Gaulle y el Gobierno no podían desprender de Francia a Argelia, no sería legal un Referéndum. Esta opinión se apoyaba sobre la interpretación de la Constitución del 1947 de la cuarta República. El de General de Gaulle accedió a la Presidencia de la Vta República con la nueva Constitución del 4 / 10 / 1958 en la que introdujo los Artículos 11, 53,72, 73. que consideraban que a petición de cualquier territorio de Francia que deseara un cambio de estatuto, se la podía conceder ese estatuto, siempre que este fuese prealablemente negociado y se preservaran los intereses nacionales en materia de Defensa. de la Economía y después de una consulta Nacional. La Cuarta República con la Ley que promulgó el 20 / 11 / 1947, considerada Argelia Colectividad Regional tras el Mediterráneo, esto permitía, por Ley y después de Referéndum Nacional modificar su estatuto, incluido salir fuera de la autoridad y soberanía de la República de Francia. Curiosamente los Socialistas en el Parlamento dieron Batalla, argumentando que de Gaulle con el Referéndum quería darse plenos poderes, un Golpe a la Salazar. Los Comunistas y el PSU que denunciaban la Guerra en Argelia llamaron a votar NO, decían "Somos partidarios de la Independencia de Argelia, si su pueblo lo desea, pero NO debemos dar plenos Poderes al General de Gaulle" era ambiguo, siendo el Referéndum SI o NO a la apertura de un proceso de Negociaciones para que el Pueblo de Argelia se pronunciara sobre su auto-determinación. La posición de la izquierda francesa tenia otras motivaciones que la del "Golpe de Estado encubierto del General " Los Socialistas si votasen SI reconocían los errores históricos que cometieron dando un cheque en Blanco a Guy Mollet y a Mitterrand para que emprendieran una guerra costosa en vidas y en dinero. Los Comunistas temían que Argelia cayese en la Órbita de USA e igual que su Petroleo, también el lado nacionalista del PCF consideraba que el Petroleo mismo en manos del Capitalismo francés, era una fuente de riqueza que le permitía a Francia asentar su independencia energética, dependiente de USA e Inglaterra, los Comunistas franceses negaban sus principios de Libertad para todos los pueblos. El SI gano en un 75,24%, el declive de los Comunistas, segunda fuerza política en Francia empezó, los afrancese no les perdonaron que estuviese a favor de la Guerra. El Presidente del GPRA, F. Abbas en abril 1959 tomó contacto en el Cairo, con el Embajador Suizo Jean-Luis Pahud, F. Abbas manifiesta al colaborador del Embajador que el General de Gaulle estaría de acuerdo en entablar negociaciones en Suiza o España, pero España F.Abbas la aparta por no ser suficientemente segura para la delegación del GPRA . El FLN exigía ser el único representante del pueblo de Argelia. El 10 de febrero 1961, el GPRA- FLN delega Mohamed Bumangef, Taieb Bulharuf y Saad Dalhab, el General de Gaulle, delega a Georges Pompidu y Bruno de Leusse para que emprendan los contactos en el lugar mantenido secreto: Hotel Schweitzer- Haus en Luzerne, Pompidu, brazo derecho del General solo debe tener un primer contactos, escuchar a los emisarios del FLN y transmitir personalmente al General, es el 10 de febrero que tendrá lugar en una de las habitaciones del Hotel el encuentro de las dos delegaciones, Pompidu gran fumador se abstiene de fumar durante la reunion. Pompidu sugiere que sería necesario un Alto al Fuego, el FLN lo condiciona a una decisión política oficial entre las dos Partes, la reunión finaliza sin acuerdo formal, esta se reanudará el 5 de marzo en Neuchatel(Prox.Condiciones a Negociar)