Blindaje a los jóvenes ante el mayor uso de las redes sociales

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, anunció ayer la puesta en marcha de un Programa de Protección de Menores frente a las Redes Sociales cuya finalidad será "concienciar y ofrecer información de los riesgos que entraña hacer un mal uso de Internet y las redes sociales, así como para fomentar la utilización de estas herramientas de forma responsable", un programa que "estará dirigido a los adolescentes de nuestra ciudad, así como a los padres y madres".

Manuel Cortés ha destacado que "las redes sociales forman parte de nuestra realidad y por ello es importante fomentar un uso responsable, especialmente entre los menores y adolescentes". Y es que "aunque el mundo digital nos ofrece infinitas posibilidades y ventajas, también puede generar grandes problemas si no se establecen pautas a la hora de su utilización".

Comenzará con la charla 'Educar para Proteger' el 28 de marzo a las 17:00 horas

"Con este programa queremos poner al alcance de las familias de nuestra ciudad recursos para fomentar la prevención y proteger a los menores de los malos hábitos en las redes sociales", ha dicho el alcalde apuntando que "se va a comenzar con una charla informativa y con la distribución de material divulgativo en distintos puntos para sensibilizar a los abderitanos y abderitanas de la importancia de usar Internet de una forma responsable y controlada".

"El uso excesivo y descontrolado de las redes sociales es una de las cuestiones que más preocupan a padres y madres actualmente, por eso ponemos en marcha este programa específico con el que queremos ayudar a las familias de nuestra ciudad a tener un mayor conocimiento sobre cómo proteger a los menores de amenazas como el ciberacoso, que nos preocupan a todos y que debemos trabajar por erradicar", ha afirmado el alcalde.

Para el Ayuntamiento de Adra, los jóvenes deben ser conscientes de los peligros que puede acarrear colgar indiscriminadamente videos o fotografías en la red, así como ofrecer datos personales, ya que pueden acarrear problemas como el acoso a través de las redes sociales, pérdida de la privacidad, intimidación, intentos de extorsión o fraude.

Este programa específico para la protección de menores en el entorno digital y, específicamente en las redes sociales, se llevará a cabo gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Adra, la Unión Europea y la Junta de Andalucía, en el marco de los planes Emple@Joven y Emple@30+, Cruz Roja Española y Andalucía Compromiso Digital.

El programa comenzará con la charla 'Educar para Proteger', que tendrá lugar el próximo martes, 28 de marzo a las 17:00 horas de la tarde en el Centro de Interpretación de la Pesca con entrada libre hasta completar aforo. La charla estará impartida por el psicólogo Francisco Sierra Trujillo y estará especialmente dirigida a los padres y madres interesados en recibir consejos sobre la educación. Asimismo, también podrán acudir todos los niños, niñas y adolescentes que quieran acercarse para recibir consejos sobre una utilización responsable de las redes sociales.

Además de esta primera charla, el Ayuntamiento de Adra también distribuirá una serie de carteles y dípticos informativos en distintos puntos del municipio, así como a través de las distintas redes sociales en las que tiene presencia el Consistorio en los que se recogen consejos dirigidos a menores y a padres y madres con los que ayudar a establecer normas con las.

En el material informativo dirigido a los menores se recogen consejos como pensar las imágenes y videos que se van a colgar a las redes sociales, no dar datos personales, no chatear con desconocidos, compartir con los padres y madres las páginas que se utilizan o no hacer bromas ni insultar a través de las redes.

En lo que respecta al material diseñado específicamente para padres y madres, se apela a establecer normas sobre el uso de Internet, advertir a los hijos e hijas de que las contraseñas y datos personales no deben compartirse a través de la red, así como recordar que la comunicación debe realizarse de forma segura y respetuosa, entre otros consejos.