La oposición tumba los presupuestos municipales de 2017

El equipo de Gobierno del popular Manuel Cortés vivió en la tarde de ayer un fuerte revés político al no poder sacar adelante el presupuesto municipal para este 2017 al votar en contra prácticamente en bloque la oposición (solo Ciudadanos se abstuvo). Su gobierno en minoría con 9 concejales no ha sido suficiente para aprobar unas ambiciosas cuentas que el regidor no paró de definir durante la sesión plenaria de ayer como las "más inversoras de los últimos años" con una "fuerte apuesta por las infraestructuras y servicios básicos", al tiempo que ha subrayado que las cuentas municipales son "realistas y responsables" y tienen como objetivo final que "Adra continúe creciendo".

Argumentos que no fueron suficientes para PSOE, Plataforma y la edil no adscrita (anteriormente de Plataforma), Esther Gómez, que votaron en contra sumando 11 votos (ocho, dos y uno respectivamente).

Un hecho que para Cortes "no apela a la responsabilidad municipal" y que provoca, de momento, que el Ayuntamiento tenga que seguir trabajando con los presupuestos prorrogados de 2015 ya que el año pasado tampoco su e quipo de gobierno pudo sacar adelante las cuentas al contar nuevamente con la oposición en contra.

Tanto PSOE como Plataforma han coincidido en boca de sus portavoces en denunciar que los presupuestos "llegan tarde" y que no reflejan las necesidades reales de la localidad y por ello no han mostrado su apoyo a los mismos.

La edil de Hacienda, Alicia Heras, aprovechó su turno de palabra para defender estas cuentas y destacar que "las inversiones reales del presupuesto de 2017 han experimentado un aumento exponencial, superior al 160 por ciento respecto al ejercicio anterior y se sitúan en casi 3 millones de euros que irán destinados a impulsar distintas infraestructuras en el municipio e incrementar la prestación de servicios básicos a los ciudadanos".

La edil ha desglosado las partidas más significativas recogidas en el Presupuesto Municipal de 2017 que incluye "una apuesta clara por garantizar e incrementar los servicios básicos como la limpieza y la jardinería", para lo que se ha previsto la adquisición de un nuevo vehículo camión de recogida de residuos, entre otras inversiones en la flota municipal dedicada a este fin. También se ha incluido una partida adicional de 100.000 euros destinada a reforzar las labores de jardinería, tanto para el núcleo urbano como para las barriadas.

Además, el capítulo de inversiones contiene las partidas necesarias para realizar inversiones significativas como son la adecuación de infraestructuras deportivas, entre las que se incluye un montante específico para mejorar las instalaciones de la Piscina Municipal y la sustitución integral del césped del Estadio Miramar.

Junto a ello, el presupuesto también prevé distintas intervenciones en obra pública, entre las que destacan la adecuación integral de varias calles del núcleo urbano y las barriadas abderitanas, así como partidas para continuar adecuando caminos rurales.

En la cuentas municipales para el ejercicio 2017 existen partidas para dar cumplimiento a los acuerdos plenarios adoptados por la Corporación Municipal. Asimismo, se prevén las partidas necesarias para afrontar gastos en materia social, cultural o de seguridad ciudadana. Además, las cuentas municipales también prevén el aumento del 1 por ciento en materia de personal recogido en el borrador de Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio.

Igualmente, se han consignado partidas específicas para mejorar las infraestructuras turísticas, concretamente para reforzar e incrementar los equipamientos de playas con la finalidad de ampliar los servicios y continuar siendo un referente en materia de accesibilidad.

El Cerro de Montecristo también tiene hueco en el presupuesto de este año, con una intervención para seguir avanzando en su puesta en valor que, a su vez, recogerá el diseño de una solución al problema de la recogida de pluviales que afecta a los vecinos de la zona. Los presupuestos participativos contarán con una partida de 50.000 euros abierta al gasto de las necesidades más importantes para los propios abderitanos y abderitanas. También se incluye la adecuación del espacio polivalente de Puente del Río.

Heras también puntualizó que el presupuesto presentado para el año 2017 "es un reflejo de la buena gestión realizada en los últimos años en materia económica en el Ayuntamiento de Adra" que según ha destacado "nos permite contar con un escenario económico más optimista y comenzar a llevar a cabo unas cuentas expansivas en beneficio de los ciudadanos", lo que significa que "Adra vuelve a acelerar su crecimiento".