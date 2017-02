El alcalde dimite para dar paso a la sucesión en favor de la socialista María López

El alcalde de Turre, Martín Morales, presentó ayer su carta de dimisión como regidor alrededor de las 13 horas. Deja así el cargo en función del acuerdo de gobierno alcanzado en junio de 2015 con el PSOE, por el cual se pactó la alternancia en la Alcaldía, con 20 meses para Somos Turre y el resto de legislatura para los socialistas.

El próximo jueves, a las 21:00 horas, hay convocado un pleno en el que el ya exalcalde dará cuenta de su dimisión, y se espera que el próximo día 22 de febrero se celebre el pleno de investidura de la socialista María López.

Siguiendo la línea de los últimos meses, Morales no ha atendido a Diario de Almería, lo que pone en manifiesta duda la transparencia de la que ha alardeado el edil de Somos Turre durante sus meses de alcalde. Es más, en la página de Facebook "Alcaldía de Turre", que el propio edil gestiona y que reza "portal de Alcaldía, transparencia, participación e información sobre la Gestión Municipal", ayer a última hora aún no se había publicado la dimisión del alcalde.

No obstante, en declaraciones a Europa Press, Martín Morales ha manifestado que ha conseguido el "compromiso verbal" del PSOE para que no limite el impulso dado a proyectos concretos mediante su licitación, adjudicación o preparación, puesto que el PSOE ha "aceptado todos los planes provinciales sin alterarse ni frenarse". "Nosotros hemos cumplido, espero que no nos peguen la puñalada", ha dicho el regidor ante la posible entrada de López como alcaldesa.

Por otra parte, en Radio Actualidad, Morales ha manifestado su decisión de votar a favor de la candidata socialista a la Alcaldía, aunque reconoce que "el cuerpo me pide seguir de alcalde, porque creo que soy más útil ahí".

Cabe recordar que el PSOE cuenta con 4 concejales, Somos Turre con 2 y el PP con 5. Por lo tanto, la candidata socialista necesitará los dos votos del partido afín a IU para hacerse con la vara de mando. No obstante, la edil María Luisa Cervantes ya no sigue la disciplina de Somos Turre, y Morales asegura que "no nos hacemos responsables de lo que vote". Desde el PSOE confían en que la edil cumpla el acuerdo sellado hace 20 meses y María López se convierta en alcaldesa.