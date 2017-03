El consistorio adecua más de 50 kilómetros de caminos rurales

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha actuado en más de 50 kilómetros de caminos rurales del término municipal. Actuaciones con las que se ha llevado a cabo la limpieza y adecuación de los mismos tras las últimas lluvias acaecidas.

En concreto son 21 puntos distintos en los que se ha trabajado para que los vecinos que transitan por estos caminos no tengan problemas. El concejal de pedanías, Emilio Pérez, destacó que "no se trata de una actuación aislada ya que desde el Ayuntamiento trabajamos continuamente en la mejora de caminos y vías rurales de todo el termino municipal, no sólo con labores de limpieza y adecuación sino también con actuaciones de asfaltado que se han ejecutado en los últimos meses en diversos puntos. Nuestro término municipal es muy extenso y vamos paulatinamente llegando a todos los puntos para mejorar tanto el tránsito de los vecinos como de esos caminos que se usan principalmente por cuestiones agrícolas o ganaderas".

No obstante las últimas lluvias acaecidas en el municipio han hecho que se lleven a cabo diversas labores de limpieza en algunos de los puntos del término municipal. Desde el Ayuntamiento se han realizado las labores pertinentes para que todos esos puntos estén en perfectas condiciones y el resultado es totalmente positivo.