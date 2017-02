Sí al expediente para construir el acceso directo al hospital

El pleno del Ayuntamiento de Huércal-Overa se reunía este lunes en una sesión en la que se ha dado luz verde luz verde al inicio del expediente del vial de acceso directo al Hospital Comarcal La Inmaculada, del cual se ha aprobado el expediente de expropiación para la ejecución del mismo. Una obra reclamada desde hace mucho tiempo y considerada del interés general. En este documento, a su vez, se encuentra la relación concreta de los bienes afectados. Desde el Ayuntamiento de Huércal-Overa han informado que se intentará conseguir acuerdos puntuales de cesión previa con los propietarios, "convenios que sen tanto del interés general para los vecinos como del interés de los propietarios", puntualizó el alcalde, Domingo Fernández.

Además, el regidor durante esta sesión ordinaria detalló que la intención del Ayuntamiento es poder ejecutar este vial que es tan importante para el municipio. "Hace ya un año que desde el grupo Popular se trajo a Pleno una moción en la que se aprobaba la voluntad política para ir caminando en ese vial. Hoy estamos iniciando el expediente, un procedimiento que no es sencillo y para el que se está realizando un arduo trabajo desde el área de Urbanismo". "Considero -ha añadido- que estamos dando los pasos idóneos para avanzar en este importante proyecto que todos los que estamos sentados en el Pleno llevábamos en nuestros programas electorales". Es más, afirmó: "Hoy el grupo Popular está dando un paso real para una actuación importante no sólo para nuestro municipio sí no para la comarca, ya que este nuevo vial va descongestionar de tráfico la Avenida Felipe VI por la que a diario transitan cientos de vehículos que van al hospital de la Inmaculada, a colegios, instalaciones deportivas... Con la futura obra se reducirá además el tiempo del trayecto, lo que puede ser clave en casos de pacientes críticos".

El consistorio dice que es un procedimiento compejo que precisa un arduo trabajo

No en vano hay un dato destacado y es que el complejo hospitalario de Huércal-Overa da servicio a las comarcas del Levante, Almanzora y Norte Almeriense, atendiendo a un total de 34 municipios, con una población aproximada de 150.000 habitantes.

Así ha quedado aprobado el inicio del expediente del vial de acceso directo al Hospital Comarcal La Inmaculada con el voto favorable de los concejales de los grupos Popular y Socialista y la abstención de Ciudadanos, además de la relación concreta de todos los bienes a expropiar para la obtención de los sistemas generales SG-V-2.1, 2.2,2.3 y 2.4.