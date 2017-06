Los jóvenes harán un intercambio con italianos durante este verano

Este verano los jóvenes del municipio de Olula del Río tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única. ¿El motivo? Que durante los meses de julio y agosto se va a llevar a cabo el intercambio juvenil Dance For Inclusion. En la actividad, vecinos del pueblo de San Teodoro en la Isla de Cerdeña (Italia) viajarán hasta Olula del Río, desde el 12 al 19 de julio, y posteriormente, del 18 al 25 de agosto, serán los olulenses los que se trasladen hasta Italia.

El arte y la danza son el hilo conductor de este intercambio de doble flujo. Por eso, en el programa de actividades se incluyen relacionadas con la creatividad, el arte y la danza. Durante los días de este proyecto tan interesante se realizará un seminario para enseñar a mejorar las habilidades de forma que se pueda promover la cooperación entre las organizaciones participantes en el intercambio.

Los estudiantes realizarán una visita por Almería para conocer sus monumentos

Esta iniciativa ha sido impulsada por parte de la Asociación Lagarto Negro del municipio de Purchena que, en palabras de Carmen Águila, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Olula del Río, "tuvieron la fantástica idea de realizar este proyecto y consiguieron que se lo aprobasen, dándole la oportunidad de disfrutarlo a nuestros jóvenes de Olula dl Río" explica.

En el proyecto 'Dance For Inclusion' participarán un total de 22 personas, once italianos, y otros once del municipio del almanzora y Purchena. Será en esos días de julio cuando los participantes de Olula del Río acogerán en sus propias casas a los estudiantes Italianos, ofreciéndoles su mejor hospitalidad.

Durante toda esa semana, se llevarán a cabo actividades artísticas, relacionadas con la danza, uno de los puntos importantes de este encuentro,así como simulaciones de juegos de rol, conciertos al aire libre y, por supuesto, una visita a la capital almeriense para mostrar a los jóvenes italianos los puntos de interés más característicos de la ciudad como, por ejemplo, el gran monumento de la Alcazaba, o los Refugios de la Guerra Civil.

En el caso de los jóvenes olulenses, vivirán durante toda la semana, desde el 18 hasta el 25 de agosto en un camping de la localidad de San Teodoro en la Isla de Cerdeña, donde estarán acompañados en todo momentos por sus compañeros italianos, que también harán de perfectos anfitriones para enseñar los encantos de la isla italiana durante su visita.

En la Isla de Cerdeña también se realizarán numerosas actividades relacionadas con el arte, para enriquecer la cultura de todos los jóvenes participantes al tiempo que mejoran en el aprendizaje de idiomas y establecen vínculos.

Esta semana se han completado todas las plazas de los participantes en la actividad. Serán ocho los olulenses de entre 18 y 25 años que harán este intercambio, y los tres restantes son del municipio vecino de Purchena, punto inicial de donde partió la iniciativa.