Cabo de Gata viaja a Irlanda a la reunión de la red de geoparques

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ha participado durante el pasado fin de semana en la XXXIX reunión del Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques, que en esta edición se celebró en el Geoparque de The Burren and Cliffs of Moher, en la región de County Clare (Irlanda). En representación del Geoparque Cabo de Gata-Níjar ha asistido la directora-conservadora del Parque, Lucía Tejero, que ha participado en la reunión del comité para la búsqueda de acuerdos de gestión, fomento y promoción de estos enclaves singulares.

Para la directora-conservadora se trata de un encuentro anual de gran importancia, ya que este órgano es el único que toma decisiones en esta red europea, y es el único facultado para examinar las candidaturas a Geoparque Europeo. A esta reunión, celebrada en Irlanda, han asistido representantes de 68 geoparques de 23 países.

Uno de los principales temas abordados en la reunión del Comité de Coordinación ha sido la celebración este 2017 del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, propuesto por Naciones Unidas para ampliar la contribución del sector turístico a los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y ambiental. Se ha establecido un calendario de eventos para apoyar esta iniciativa durante el resto del año, y se han evaluado las actividades ya celebradas por los geoparques europeos. En ese sentido destacan el Bike Festival Vía Verde, en Sierras Subbéticas; la participación de los geoparques españoles en la Feria Internacional del Turismo (FITUR); y la publicación del libro Geoparques: los destinos más innovadores de turismo sostenible.

En relación a los próximos eventos programados dentro de la red europea, destacan un curso intensivo sobre geoparques, a celebrar en junio, en la isla de Lesvos (Grecia); y la XIV Conferencia Europea de Geoparques, feria de turismo y XI Reunión del Comité de Coordinación que tendrán lugar en las Azores (Portugal). También se celebrará este año el V Simposio de la Red de Geoparques de Asia y el Pacífico, en China. Y ya en 2018 se celebrará una de las citas más importantes, la VIII Conferencia Internacional sobre los Geoparques Globales de la Unesco.

Desde el punto de vista técnico, durante la reunión del comité se organizaron seis grupos de trabajo que profundizarán en temas relativos a financiación, volcanes, fósiles, minas, costas y patrimonio intangible.