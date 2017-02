Diputación asume hasta 2021 la recaudación en vía ejecutiva

Acuerdo con la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Junto al convenio con la Diputación, el Ayuntamiento de Níjar también se ha adherido al convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público. Con esta adhesión se podrá enviar a otras delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria provinciales expedientes para el embargo , ya que el ayuntamiento no tiene competencia territorial fuera. La firma de estos nuevos convenios supondrá un plus en la recaudación de los tributos que se les reclaman a personas con deudas con el Ayuntamiento, pero que viven fuera del término municipal lo que no permite la ejecución de embargos. Ahora los morosos no podrán escapar al cobro de estas reclamaciones municipales.