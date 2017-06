El Parque de los Bajos continúa ampliando sus espacios y abre la biblioteca

A finales del mes de abril, el parque municipal de Los Bajos abrió oficialmente para la ciudadanía proponiendo un espacio de 35.000 metros cuadrados para el disfrute de familias. Ahora, ha sido una de sus instalaciones, la biblioteca, la que se ha puesto en marcha para continuar ampliando los servicios de esta céntrica zona de Roquetas de Mar.

El alcalde del municipio, Gabriel Amat, acompañado de varios miembros del equipo de gobierno, entre ellos la titular del área de Cultura, María Dolores Ortega, visitó ayer lunes la recién inaugurada biblioteca del Parque de Los Bajos para comprobar las "comodidades" que ofrece esta sala, habilitada con un estilo muy funcional y dotada con numerosas y variadas obras de lectura para todas las edades.

Amat se refirió ayer al enclave de esta sala de lecturas, como uno de los más idóneos por estar en el interior de un parque que muy pronto será una de las zonas más concurridas del municipio, "aunque algunos miembros de la oposición hagan campaña en su contra", apostilló.

No en vano, la apertura al público de este espacio no llegó ajena a la polémica, ya que algunos colectivos y grupos políticos se lamentaron de la ausencia de zonas de sombra. "Han intentado dar una mala imagen del parque, argumentado que carece de espacios de sombra, cuando de sobra es sabido que los árboles no crecen de un día para otro y por tanto hay que tener paciencia y coherencia", subrayó ayer el primer edil roquetero.

El equipo de gobierno lleva meses defendiendo el modelo del nuevo parque de Los Bajos y las obras que se llevarán a cabo en su entorno y espacios cercanos como el mercado de abastos. Consideran que este parque, y todo lo que le rodea, aportará un concepto distinto de ciudad y que se convertirá en uno de los emblemas de la nueva ciudad.