El Servicio de Ayuda a Domicilio mejora la formación de 427 auxiliares

La Diputación Provincial de Almería, con la colaboración de Clece, continúa apostando por implementar y mejorar el Servicio de Ayuda a Domiclio (SAD) que se presta a 3.000 usuarios de 97 municipios. El Patio de Luces del Palacio Provincial acogió ayer por la mañana un acto en el que se ha hecho entrega del certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas en domicilio que han logrado un total de 427 auxiliares que trabajan en el SAD de Diputación.

El presidente, Gabriel Amat; el vicepresidente segundo, Ángel Escobar; el gerente de Clece, Diego López, han presidido el primero de los actos con los que se va a hacer entrega de este reconocimiento a las auxiliares de todas las comarcas. En concreto, esta mañana se ha hecho entrega a un total de 67 auxiliares con la presencia, además, de los alcaldes y concejales de los 67 municipios en los que prestan servicio.

Amat ha agradecido la confianza de los 97 municipios donde se presta el servicio

Amat ha agradecido la confianza de los 97 municipios en los que a través de más de 1.000 auxiliares se presta servicio a más de 3.000 usuarios. "Gracias a sus ayuntamientos por confiar en nosotros. En los últimos años han sido muchos los que se han unido a nuestro SAD. Esto es fruto de un trabajo conjunto con todos los técnicos, trabajadores y trabajadoras que son quienes colocan nuestro servicio como un servicio de calidad y referente".

El presidente se ha mostrado satisfecho por los "magníficos profesionales" y el trabajo que realiza una empresa que "responde" a la calidad y el servicio que los usuarios demandan y necesitan. En este sentido, ha puesto en valor el hecho de que 427 auxiliares sumen a sus capacidades un certificado profesional que garantiza su cualificación.

Por otro lado, Amat ha animado a los trabajadores y trabajadoras a seguir en esta línea en la que aportan un plus de calidad ofreciendo una atención personalizada más allá de la mera obligación personal.

Por su parte, Ángel Escobar, ha puesto en valor el trabajo que de forma conjunta realizan, a lo largo de todo el año, Diputación y Ayuntamientos, con el objetivo de que el servicio sea mejor que bueno. También se ha dirigido a la empresa y a su equipo profesional: "Si no fuera por trabajo incansable y compromiso que tenéis no podríamos ser un referente de calidad. Gracias, por eso desde Diputación sólo me queda agradecer a los trabajadores de Clece ese compromiso y plus de esfuerzo que nos lleva a tener un SAD que es un orgullo y referente de calidad a nivel provincial".