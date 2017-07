Cerco al origen de la lacra del siglo XXI, la violencia de género

La lucha contra la violencia de género es uno de los compromisos principales de todo Gobierno. Sin embargo, año tras año nuevos asesinatos se suman a un fatídico contador mientras los juzgados se ven sobrepasados por pleitos de todo tipo encuadrados dentro del machismo. Ante esto, la última iniciativa de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha sido revisar los casos de homicidio cerrados para poder determinar cuáles son los orígenes de la violencia machista y suministrar unos indicadores que sirvan a los cuerpos y fuerzas del Estado para detectar a un posible homicida cuando una mujer denuncia.

En Almería son 13 los casos en estudio, en manos de expertos universitarios individuales. Aunque Diario de Almería ha contactado con la Subdelegación del Gobierno y el Ministerio del Interior para intentar conocer qué asesinatos son los analizados, la respuesta ha sido que los expertos prefieren esperar a tener las conclusiones para facilitar toda la información disponible. Lo que si es posible conocer, gracias a los datos facilitados a este periódico por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Junta, son los datos de víctimas mortales de los últimos tres años.

Así, por ejemplo, en 2015 en España hubo 60 víctimas mortales, de las que sólo el 21,7% había denunciado previamente y cuatro fueron menores de edad. En Andalucía fueron cuatro las muertes, dos de ellas en Almería, en Níjar y Adra. El 2016 hubo un leve descenso difícilmente celebrable pues aún así hubo 40 víctimas mortales, aunque en este caso habían denunciado antes el 36,4% de las mismas, tres de ellas en la comunidad andaluza.

Sin embargo, los datos no son nada optimismas si se tiene en cuenta que en lo que va de 2017 son ya 30 las víctimas mortales, cinco en Andalucía, de las que sólo denunciaron el 20%. Entre ellas se encuentran las últimas mujeres cuya vida fue arrebatada por sus parejas en Huércal de Almería y El Alquián.

Almería suma, de esta forma, cuatro muertes desde 2015, la primera de ellas trístemente de actualidad pues recientemente se ha producido la condena de su asesino. Se trata del caso de Francisca Herrera, la mujer cuyo marido, Diego G.G., acabó en mayo de dicho año con su vida y la del jefe de ésta, Manuel T.B., porque pensaba que ambos tenían una relación. Aunque el hombre se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Níjar tras matar a tiros en Sorbas a Francisca y a Manuel en el semillero de su propiedad en el término municipal nijareño, el jurado popular no tuvo duda y lo declaró culpable de dos delitos de asesinato. Tras esto, la Audiencia Provincial de Almería lo condenó a penas que suman 36 años y 10 meses y al pago de indemnizaciones individuales de 120.000 euros a los dos hijos que tenía en común con la fallecida, y a la mujer e hijo del jefe, a los que además no podrá aproximarse a menos de 500 metros durante 20 años.

El 31 de diciembre de 2015, la Guardia Civil localizó en Adra los cadáveres de un Ángel G.C. de 62 años y Dima M., una mujer marroquí de 23, que formaban una pareja de hecho y tenían una hija en común, y que presentaban heridas por arma de fuego. El hallazgo se producía sobre las once y media de la mañana y los cuerpos no fueron retirados por orden judicial hasta las cinco de la tarde del domicilio donde ocurrieron los hechos, en la calle de San Dimas, en el barrio alto de Adra. El instituto armado ha precisado que confirmó que no existían denuncias previas por malos tratos y que ninguno de los fallecidos tenía antecedentes. La pareja tenía en común una hija de unos cuatro años. Afortunadamente, en 2016 ninguna vecina de la provincia sufrió esta suerte. Sin embargo, 2017 iguala ya la estadística de hace dos años, comenzando a contar bien pronto, el pasado 15 de enero cuando Antonia G.A., una mujer de 33 años fue encontrada muerta en Huércal de Almería tras ser presuntamente degollada por su expareja, un hombre de 31 años que fue detenido por la Guardia Civil. El arrestado y la víctima mantuvieron una "relación corta" durante la Navidad, si bien la habían dejado. El hombre ingresó la noche en el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas de Almería y por la mañana se escapó, fue a casa de la fallecida y presuntamente la degolló. Francisco S.G.S. ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza por orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería, investigado por un delito de homicidio si bien le constan "numerosos" antecedentes por diferentes delitos y cuatro condenas "por asuntos relacionados con la violencia de género dictadas por diferentes juzgados". El último caso tuvo lugar el pasado 10 de abril, cuando la Policía Nacional encontró en una acequia el cadáver de una mujer de 25 años que presentaba un golpe en la cabeza así como el de su expareja, un hombre de 30 años que se había ahorcado en el interior de un invernadero después de matarla. El hermano de la víctima explicó que estaban celebrando el santo de su la fallecida cuando se ausentó y escucharon cómo un coche se iba "con mucho ruido" de los alrededores de su casa. A.R., el presunto asesino y expareja de la mujer, se la había llevado al cortijo Pisalé, en el paraje Rambla Lechuga del barrio de Los Llanos de El Alquián de la capital almeriense, y tras matarla se quitó la vida.